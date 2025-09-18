En vivo

Deportes

Racing visita a Huracán en el Torneo Clausura, luego del gran triunfo ante Vélez

La “Academia” quiere conseguir su segundo triunfo consecutivo en el ámbito local para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.

18/09/2025 | 09:09Redacción Cadena 3

FOTO: Racing va por un nuevo triunfo en el Torneo Clausura.

Racing visitará este viernes a Huracán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde la “Academia” busca encaminar el rumbo tras un muy flojo arranque.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, está programado para las 19 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Lamolina, mientras que en el VAR estará Álvaro Carranza.

Racing llega a este cruce luego de un gran triunfo por 1-0 en condición de visitante ante Vélez, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Es justamente por este cruce ante el “Fortín”, que el director técnico académico, Gustavo Costas, jugaría con mayoría de suplentes con el objetivo de que los que habitualmente son titulares lleguen frescos desde el aspecto físico al partido de vuelta que será el martes 23.

En lo que respecta al Torneo Clausura, Racing tuvo un muy flojo arranque, cayendo en cinco de sus primeras siete presentaciones, aunque en la última fecha pudo conseguir un valioso triunfo por 2-0 ante San Lorenzo.

Huracán, por su parte, tuvo un arranque más regular en este Torneo Clausura, donde sumó 12 puntos sobre 24 posibles y se ubica en la octava posición de la Zona A, por ahora obteniendo la clasificación a los playoffs.

El “Globo”, que es dirigido por Frank Kudelka, viene de pelear hasta la última fecha en la Liga Profesional 2024 y de alcanzar la final en el Torneo Apertura 2025, por lo que en este semestre va en busca de ese título que le viene siendo tan esquivo.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Torneo Clausura 2025
  • Fecha 9
  • Huracán – Racing
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Álvaro Carranza
  • Horario: 19. TV: ESPN Premium

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Erik Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Racing: el DT todavía no confirmó quiénes serán los titulares. DT: Gustavo Costas.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentan en este partido?
Se enfrentan Racing y Huracán en el Torneo Clausura.

¿Cuándo tendrá lugar el encuentro?
El encuentro se disputará el viernes a las 19.

¿Dónde se jugará el partido?
El partido se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Qué resultado obtuvo Racing en su último partido?
Racing ganó 1-0 ante Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cómo se encuentra Huracán en la tabla?
Huracán acumula 12 puntos sobre 24 posibles y está en la octava posición de la Zona A.

[Fuente: Noticias Argentinas]

