Qué tiene que pasar para que Marc Márquez gane el título de MotoGP este fin de semana

El español podría alcanzar a la leyenda italiana Valentino Rossi.

24/09/2025 | 14:10Redacción Cadena 3

FOTO: Marc Márquez, muy cerca de su séptimo título de MotoGP.

El español Marc Márquez, que este año demostró un nivel impresionante a bordo de su Ducati, podría conseguir su séptimo título en MotoGP este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Japón.

Márquez llegará a este Gran Premio con la impresionante suma de 512 puntos, 182 más que su hermano y escolta, Alex.

A lo largo de la temporada, Márquez tuvo un dominio absoluto, quedándose con la victoria en 11 de los 16 Grandes Premios disputados y en 14 de las 16 carreras sprint que se llevaron a cabo.

Es por este increíble dominio que Márquez podría asegurarse un nuevo título mundial de MotoGP en el Gran Premio de Japón. Para que esto ocurra, el español debería sumar cuatro puntos más que su hermano durante este fin de semana, lo que le permitiría estirar la ventaja a 186 unidades.

Esto le aseguraría la primera posición en el campeonato, ya que restarían 185 puntos por disputar en las últimas cinco fechas.

Márquez ya ganó el título de MotoGP en seis ocasiones (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y en caso de obtenerlo este fin de semana alcanzaría al italiano Valentino Rossi, quien es una de las máximas leyendas en este deporte y que se impuso en las temporadas 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009.

Además, este logro le permitiría a Márquez, que se recuperó tras sufrir serias lesiones en los últimos años, quedar a solo un título del italiano Giacomo Agostini, el máximo campeón en la categoría.

Lectura rápida

¿Qué necesita Marc Márquez para ganar el título de MotoGP?

Sumar cuatro puntos más que su hermano Alex en el Gran Premio de Japón.

¿Cuántos puntos tiene actualmente Márquez?

Actualmente tiene 512 puntos.

¿Cuántos Grandes Premios ha ganado este año?

Ha ganado en 11 de los 16 Grandes Premios.

¿Quién es el máximo campeón de MotoGP?

El máximo campeón de MotoGP es Giacomo Agostini.

¿Cuántos veces ha ganado Márquez el título de MotoGP?

Ha ganado el título en seis ocasiones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

