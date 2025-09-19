Primera Nacional: comienza la fecha 32, en la que se podría conocer al primer clasificado a la gran final
La segunda división del fútbol argentino entró en su fase definitoria.
La Primera Nacional tendrá actividad este sábado, en una jornada que marcará el inicio de la fecha 32, en la que se podría definir al primer clasificado a la gran final por el ascenso.
El primer partido de la fecha comenzará a las 13:10, cuando Atlanta reciba a Tristán Suárez con el objetivo de seguir con chances de terminar en la primera posición de la Zona A que le daría el boleto a la gran final. En caso de que no pueda sumar de a tres, Deportivo Madryn, que lidera con 56 triunfos, solo necesitará un triunfo el lunes cuando visite a All Boys para asegurarse la primera posición.
Más tarde, a las 15:10, Almagro recibirá a Ferro, mientras que solo unos minutos después, a las 15:30, se jugarán tres partidos en simultáneo: San Miguel – Patronato, Arsenal – Deportivo Maipú y Colegiales – Gimnasia y Tiro de Salta.
La actividad del sábado en la Primera Nacional continuará a las 17:10, horario en el que Temperley juegue ante su gente contra Estudiantes de Buenos Aires. Finalmente, en los últimos encuentros del día, que se llevarán a cabo a partir de las 17:30, Gimnasia de Mendoza y Chaco For Ever recibirán a San Telmo y a Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.
En la Zona A, como se mencionó previamente, lidera con comodidad Deportivo Madryn, que le saca cinco puntos a su escolta Atlanta. Ambos equipos ya tienen asegurada su participación en el Reducido, situación a la que se podrían sumar en esta fecha San Miguel, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán, Tristán Suárez y Deportivo Maipú.
Por otra parte, en la Zona B están igualados en la primera posición Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, que son seguidos muy de cerca por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Deportivo Morón y Estudiantes de Buenos Aires, todos ellos con un lugar asegurado en el Reducido.
Por último, en lo que respecta a la zona baja de la tabla, Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos estarían perdiendo la categoría.
El cronograma de la fecha 32 de la Primera Nacional
Sábado:
- Atlanta – Tristán Suárez a las 13:10
- Almagro – Ferro a las 15:10
- San Miguel – Patronato a las 15:30
- Arsenal – Deportivo Maipú a las 15:30
- Colegiales – Gimnasia y Tiro de Salta a las 15:30
- Temperley – Estudiantes de Buenos Aires a las 17:10
- Gimnasia de Mendoza – San Telmo a las 17:30
- Chaco For Ever - Estudiantes de Río Cuarto a las 17:30
Domingo:
- Almirante Brown – Defensores de Belgrano a las 15
- Alvarado – Los Andes a las 15:30
- Defensores Unidos – Nueva Chicago a las 15:30
- Mitre de Santiago del Estero – Talleres de Remedios de Escalada a las 16
- Central Norte – Chacarita a las 17
- Colón de Santa Fe – Deportivo Morón a las 17
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy – Agropecuario a las 18
- Racing de Córdoba – San Martín de Tucumán a las 19
Lunes:
- Quilmes – Güemes de Santiago del Estero a las 21:05
- All Boys – Deportivo Madryn a las 21:05
