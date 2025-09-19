Primera Nacional: comienza la fecha 32, en la que se podría conocer al primer clasificado a la gran final

La Primera Nacional tendrá actividad este sábado, en una jornada que marcará el inicio de la fecha 32, en la que se podría definir al primer clasificado a la gran final por el ascenso.

El primer partido de la fecha comenzará a las 13:10, cuando Atlanta reciba a Tristán Suárez con el objetivo de seguir con chances de terminar en la primera posición de la Zona A que le daría el boleto a la gran final. En caso de que no pueda sumar de a tres, Deportivo Madryn, que lidera con 56 triunfos, solo necesitará un triunfo el lunes cuando visite a All Boys para asegurarse la primera posición.

Más tarde, a las 15:10, Almagro recibirá a Ferro, mientras que solo unos minutos después, a las 15:30, se jugarán tres partidos en simultáneo: San Miguel – Patronato, Arsenal – Deportivo Maipú y Colegiales – Gimnasia y Tiro de Salta.

La actividad del sábado en la Primera Nacional continuará a las 17:10, horario en el que Temperley juegue ante su gente contra Estudiantes de Buenos Aires. Finalmente, en los últimos encuentros del día, que se llevarán a cabo a partir de las 17:30, Gimnasia de Mendoza y Chaco For Ever recibirán a San Telmo y a Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.

En la Zona A, como se mencionó previamente, lidera con comodidad Deportivo Madryn, que le saca cinco puntos a su escolta Atlanta. Ambos equipos ya tienen asegurada su participación en el Reducido, situación a la que se podrían sumar en esta fecha San Miguel, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán, Tristán Suárez y Deportivo Maipú.

Por otra parte, en la Zona B están igualados en la primera posición Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, que son seguidos muy de cerca por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Deportivo Morón y Estudiantes de Buenos Aires, todos ellos con un lugar asegurado en el Reducido.

Por último, en lo que respecta a la zona baja de la tabla, Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos estarían perdiendo la categoría.

El cronograma de la fecha 32 de la Primera Nacional

Sábado:

Atlanta – Tristán Suárez a las 13:10

Almagro – Ferro a las 15:10

San Miguel – Patronato a las 15:30

Arsenal – Deportivo Maipú a las 15:30

Colegiales – Gimnasia y Tiro de Salta a las 15:30

Temperley – Estudiantes de Buenos Aires a las 17:10

Gimnasia de Mendoza – San Telmo a las 17:30

Chaco For Ever - Estudiantes de Río Cuarto a las 17:30

Domingo:

Almirante Brown – Defensores de Belgrano a las 15

Alvarado – Los Andes a las 15:30

Defensores Unidos – Nueva Chicago a las 15:30

Mitre de Santiago del Estero – Talleres de Remedios de Escalada a las 16

Central Norte – Chacarita a las 17

Colón de Santa Fe – Deportivo Morón a las 17

Gimnasia y Esgrima de Jujuy – Agropecuario a las 18

Racing de Córdoba – San Martín de Tucumán a las 19

Lunes:

Quilmes – Güemes de Santiago del Estero a las 21:05

All Boys – Deportivo Madryn a las 21:05