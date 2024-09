Pep Guardiola contó por qué no tiene redes sociales ni WhatsApp

El director técnico español Pep Guardiola reveló porqué no tiene redes sociales ni WhatsApp, y habló sobre la comunicación que tiene con sus jugadores fuera del campo de juego.

"No hablo en verano, ni los felicito por sus logros. Generalmente no estamos en contacto, salvo en ocasiones especiales. Cada uno tiene su vida privada", explicó el entrenador del Manchester City en Sky Sports, al hablar de cómo es el trato que tiene con sus dirigidos durante las vacaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, comentó que hablan de su vida privada en el día a día, pero no luego. "Por ejemplo hablamos si alguien va a ser padre, les pregunto cómo se encuentra su mujer y cosas así", siguió.

Al ser consultado sobre si estaba en grupos de WhatsApp con el plantel, Pep contestó que no tenía la aplicación de mensajes más popular: "No, no tengo WhatsApp. No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono. Ni TikTok, Twitter e Instagram, nada. Solo mi teléfono y mensajes".

Respecto al mismo tema, aclaró que su círculo íntimo aprobó la decisión de no tener redes ni WhatsApp. En esa línea, manifestó: "Mis hijas me dejaron hacerlo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/