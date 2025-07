FOTO: Once Caldas goleó a San Antonio Bulo Bulo y enfrentará a Huracán en octavos de Copa Sudamericana. (Foto NA: @Sudamericana)

Once Caldas de Colombia le ganó 4-0 a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en condición de local tras el 3-0 en la ida, y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Huracán.

En el estadio Palogrande de Manizales, el equipo colombiano abrió la cuenta con el gol de Michael Barrios a los 7 minutos de juego, Mateo Zuleta aumentó la ventaja a los 11. En el complemento, Luis Gómez puso el tercero a los 40 minutos y Deinner Quiñones el cuarto a los 46.

Con este resultado, el equipo de Hernán Darío Herrera Ramírez avanzó a los octavos de final donde enfrentará a Huracán, primero en Manizales la segunda semana de agosto y a la semana siguiente en Parque Patricios.

En lo pronto, Once Caldas recibirá a Junior de Barranquilla por la cuarta fecha de la Liga Dimayor de Colombia el próximo sábado desde las 20.10 horas. El partido tendrá lugar en el estadio Palogrande de Manizales.

Por su parte, el equipo del venezolano Pedro Depablos quedó eliminado de la Copa Sudamericana en su primera aventura internacional.

Tras esta eliminación, los de Cochabamba recibirán a Club ABB el sábado 2 de agosto desde las 15 horas por la fecha 16 de la Primera División de Bolivia. El partido tendrá lugar en el estadio Felix Capriles.

Esta es la síntesis de Once Caldas de Colombia vs San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por la Copa Sudamericana:

. Copa Sudamericana - Dieciseisavos de final - Partido de vuelta

. Once Caldas (Colombia) - San Antonio Bulo Bulo (Bolivia)

. Estadio: Palogrande, Manizales, Colombia.

. Árbitro: Felipe González (Chile)

. VAR: José Cabrero (Chile).

Once Caldas (Colombia): James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jaider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Dario Herrera Ramírez.

San Antonio Bulo Bulo (Bolivia): Luca Giossa; Luis Barboza, Leonardo Justiniano, Alonso Sánchez, Cristian Valencia, Enrique Flores; Adalid Terrazas, Julio Herrera, Santiago Arce; Anthony Vásquez y Máximo Alonso. DT: Pedro Depablos.

Goles en el primer tiempo: 7m. Michael Barrios (O); 11m. Mateo Zuleta (O)

Goles en el segundo tiempo: 40m. Luis Gómez (O); 46m. Deinner Quiñones (O)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Gustavo Mendoza por Alonso Sánchez (S), Widen Saucedo por Máximo Alonso (S) y Rodrigo Vargas por Anthony Vásquez (S); 15m. Mateo García por Iván Rojas (O), Deinner Quiñones por Alejandro García (O) y Luis Gómez por Mateo Zuleta (O); 20m. Hernán Rodríguez por Santiago Arce (S), Luis Palacios por Michael Barrios (O) y Jefry Zapata por Luis Sánchez (O); 31m. Juan Montenegro por Adalid Terrazas (S).