Mascherano y la espera por la renovación de Messi en Inter Miami: "Espero que sea pronto"

La renovación contractual de Lionel Messi con Inter Miami mantiene expectante a toda la Major League Soccer (MLS) y al mundo del fútbol. En la antesala del partido de este sábado ante DC United, Javier Mascherano se refirió al tema y dejó entrever que el anuncio está cerca.

“No soy yo quien debe anunciar esta noticia, pero espero que sea pronto. Sería una gran noticia, no solo para el club, sino para la MLS en general”, sostuvo el entrenador argentino.

Mascherano remarcó la importancia que tendría para el fútbol estadounidense asegurar la continuidad del rosarino por más tiempo: “Si eso sucede, sería una gran noticia para el fútbol en Estados Unidos en general, poder beneficiarse de ello durante un período de tiempo más largo.”

El astro argentino, que arrastra algunos problemas físicos en las últimas semanas, volvería a ser titular este sábado desde las 20:30 en el Chase Stadium, cuando Inter Miami reciba a DC United. La expectativa por verlo en cancha se suma al clima de esperanza por la inminente oficialización de su nuevo vínculo con la franquicia de Florida.

Según publicó el Miami Herald, tras meses de negociaciones, Messi habría acordado los términos de un contrato multianual que sería el último de su carrera profesional.

El anuncio llegaría en los próximos diez días e incluiría la posibilidad de que, tras el retiro, el capitán argentino se vincule como accionista del club, con un rol en la gestión deportiva junto a David Beckham y la misión de convertirse en embajador global de Inter Miami.