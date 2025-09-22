FOTO: Lanús viaja a Brasil para enfrentarse a Fluminense y seguir en la Copa Sudamericana.

Lanús viajará a Brasil este martes para enfrentarse a Fluminense por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, que definirá uno de los pases a las semifinales de la competencia.

El estadio Maracaná abarcará el encuentro desde las 21:30 (hora argentina), el árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado en el VAR por Ángel Arteaga y el encuentro podrá verse por ESPN.

Lanús, último equipo argentino en competencia, llega con la ventaja mínima tras el 1 a 0 obtenido en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscarán sostener la diferencia para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

A su vez, el “Granate” viene de llevarse un triunfo ante Platense por 2 a 1, goles de José Canale y Lautaro Acosta, esto reforzó el envión anímico, aunque el equipo deberá sobreponerse a las bajas de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, todos lesionados.

Por otro lado, Fluminense necesita revertir la serie y apoyarse en la mística de su estadio. El conjunto de Renato Gaúcho arrastra un presente irregular, con apenas dos victorias en sus últimos siete partidos, pero se mantiene competitivo en el Brasileirao y en la Copa de Brasil.

Para este duelo, el “Flu” podría recuperar a Nonato, aunque sigue en duda por una tendinitis. En ofensiva, el equipo dependerá de Everaldo, Kevin Serna y Agustín Canobbio, además de la jerarquía de Thiago Silva en la defensa.

Estos son las probables formaciones y otros datos del partido

Copa Sudamericana

Cuartos de final - vuelta

Fluminense - Lanús

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Maracaná (Río de Janeiro) Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Ángel Arteaga (VEN) Hora: 21:30. TV: ESPN

Fluminense: Fábio; Guga o Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Nonato o Otávio o Facundo Bernal; Kevin Serna, Agustín Canobbio, Everaldo. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.