La Serie A se enciende con la cuarta fecha: Napoli y Juventus buscan mantener la cima

La jornada comenzará este viernes con el duelo entre Lecce y Cagliari, y tendrá como plato fuerte el clásico romano entre Lazio y Roma.

18/09/2025 | 11:07Redacción Cadena 3

FOTO: Napoli junto a Juventus, son los líderes de la Serie A.

La cuarta jornada de la Serie A arranca este viernes con el cruce entre Lecce y Cagliari en el Estadio Via del Mare, desde las 15:45 (hora argentina). Será el único encuentro del día y abrirá una fecha clave para varios equipos que buscan escapar del fondo de la tabla y otros que intentan afirmarse en la pelea por el liderazgo.

El sábado tendrá tres partidos atractivos: Bologna recibirá a Genoa que tiene la necesidad de sumar su primera victoria, mientras que Juventus, escolta de Napoli con puntaje ideal pero con peor diferencia de gol, visitará a Hellas Verona.

Más tarde, Udinese que se encuentra a dos puntos de la cima y Milan con seis unidades protagonizarán un duelo directo entre equipos que llegan en zona de clasificación europea.

La acción continuará el domingo con una intensa jornada de cinco encuentros. Lazio y Roma disputarán el clásico capitalino a primera hora, en un choque que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.

Torino enfrentará a Atalanta en un partido de alto voltaje, mientras que Cremonese buscará sostenerse entre los de arriba ante Parma. Fiorentina recibirá a Como y el Inter, que todavía no logra despegar, se medirá con Sassuolo.

El cierre llegará el lunes con Napoli, líder junto a Juventus con puntaje perfecto, recibiendo a Pisa con el objetivo de prolongar su racha triunfal y seguir en lo más alto de la tabla.

Con tres fechas disputadas, Napoli y Juventus encabezan el campeonato con nueve puntos cada uno, seguido por Udinese y Cremonese, ambos con siete. Milan y Roma completan los puestos de clasificación a copas internacionales, mientras que en la zona baja, Lecce, Parma y Pisa aún no conocen la victoria y ocupan los lugares de descenso.

Fixture de la Fecha 4 de la Serie A

Viernes 19 de Septiembre

  • Lecce vs. Cagliari | Hora: 15:45

Sábado 20 de Septiembre

  • Bologna vs. Genoa | Hora: 10:00
  • Hellas Verona vs. Juventus | Hora: 13:00
  • Udinese vs. AC Milan | Hora: 15:45

Domingo 21 de Septiembre

  • Lazio vs. AS Roma | Hora: 07:30
  • Torino vs. Atalanta | Hora: 10:00
  • Cremonese vs. Parma | Hora: 10:00
  • Fiorentina vs. Como | Hora: 13:00
  • Inter vs. Sassuolo | Hora: 15:45

Lunes 22 de Septiembre

  • Napoli vs. Pisa | Hora: 15:45

Lectura rápida

¿Qué equipos jugarán el primer partido? El primer partido enfrentará a Lecce y Cagliari.

¿Cuándo se juega el clásico romano? Lazio y Roma disputarán el clásico el domingo a las 07:30.

¿Quiénes lideran la Serie A? Napoli y Juventus son los líderes del campeonato con nueve puntos cada uno.

¿Qué partidos se jugarán el sábado? Se jugarán Bologna vs. Genoa, Hellas Verona vs. Juventus y Udinese vs. AC Milan.

¿Cuál es el objetivo de Napoli en su próximo partido? Napoli busca prolongar su racha triunfal recibiendo a Pisa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

