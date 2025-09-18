La Serie A se enciende con la cuarta fecha: Napoli y Juventus buscan mantener la cima
La jornada comenzará este viernes con el duelo entre Lecce y Cagliari, y tendrá como plato fuerte el clásico romano entre Lazio y Roma.
La cuarta jornada de la Serie A arranca este viernes con el cruce entre Lecce y Cagliari en el Estadio Via del Mare, desde las 15:45 (hora argentina). Será el único encuentro del día y abrirá una fecha clave para varios equipos que buscan escapar del fondo de la tabla y otros que intentan afirmarse en la pelea por el liderazgo.
El sábado tendrá tres partidos atractivos: Bologna recibirá a Genoa que tiene la necesidad de sumar su primera victoria, mientras que Juventus, escolta de Napoli con puntaje ideal pero con peor diferencia de gol, visitará a Hellas Verona.
Más tarde, Udinese que se encuentra a dos puntos de la cima y Milan con seis unidades protagonizarán un duelo directo entre equipos que llegan en zona de clasificación europea.
La acción continuará el domingo con una intensa jornada de cinco encuentros. Lazio y Roma disputarán el clásico capitalino a primera hora, en un choque que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.
Torino enfrentará a Atalanta en un partido de alto voltaje, mientras que Cremonese buscará sostenerse entre los de arriba ante Parma. Fiorentina recibirá a Como y el Inter, que todavía no logra despegar, se medirá con Sassuolo.
El cierre llegará el lunes con Napoli, líder junto a Juventus con puntaje perfecto, recibiendo a Pisa con el objetivo de prolongar su racha triunfal y seguir en lo más alto de la tabla.
Con tres fechas disputadas, Napoli y Juventus encabezan el campeonato con nueve puntos cada uno, seguido por Udinese y Cremonese, ambos con siete. Milan y Roma completan los puestos de clasificación a copas internacionales, mientras que en la zona baja, Lecce, Parma y Pisa aún no conocen la victoria y ocupan los lugares de descenso.
Fixture de la Fecha 4 de la Serie A
Viernes 19 de Septiembre
- Lecce vs. Cagliari | Hora: 15:45
Sábado 20 de Septiembre
- Bologna vs. Genoa | Hora: 10:00
- Hellas Verona vs. Juventus | Hora: 13:00
- Udinese vs. AC Milan | Hora: 15:45
Domingo 21 de Septiembre
- Lazio vs. AS Roma | Hora: 07:30
- Torino vs. Atalanta | Hora: 10:00
- Cremonese vs. Parma | Hora: 10:00
- Fiorentina vs. Como | Hora: 13:00
- Inter vs. Sassuolo | Hora: 15:45
Lunes 22 de Septiembre
- Napoli vs. Pisa | Hora: 15:45
