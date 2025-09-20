Juventus no pudo con Hellas Verona y se quedó con un empate en Serie A

FOTO: Juventus igualó con Hellas Verona por la Serie A

La Juventus no pudo sostener su inicio perfecto en la Serie A y terminó igualando 1 a 1 en su visita al Hellas Verona, por la cuarta fecha del campeonato italiano.

El conjunto de Turín, que venía de tres victorias consecutivas en el torneo local y de un agónico empate frente al Borussia Dortmund en Champions League, abrió la cuenta con un golazo de Francisco Conceição a los 19 minutos, pero no logró sostener la ventaja.

El dueño de casa encontró la igualdad sobre el final de la primera etapa, cuando Gift Orban cambió por gol un penal sancionado por mano de Joao Mario a los 44 minutos de la primera mitad.

Ese tanto le dio aire al equipo local, que en el segundo tiempo no solo emparejó el trámite, sino que hasta llegó a celebrar lo que parecía la remontada con un cabezazo de Suat Serdar, anulado posteriormente por el VAR por posición adelantada.

Con el empate, Juventus se mantiene en el primer lugar con diez puntos, mientras que Hellas Verona quedó decimoquinto con tres unidades.

Por otro lado, el Milan goleó por 3 a 0 a Udinese en el Bluenergy Stadium. Los goles fueron convertidos por el mediocampista Youssouf Fofana y un doblete del delantero Christian Pulisic.

Tras el triunfo, los “Rojinegros” escalaron al tercer lugar con nueve unidades, mientras que el equipo local quedó sexto con 7 puntos.

Otro de los duelos del sábado fue la victoria de Bologna por 2 a 1 sobre Genoa en el estadio Renato Dall'Ara. La visita abrió el marcador gracias a un tanto del mediocampista Mikael Ellertsson.

El empate de los “Rojiazules” llegó gracias a un gol del argentino Santiago Castro y la victoria fue de la mano del delantero Riccardo Orsolini.

Con este triunfo, el Bologna finalizó en la sexta posición con seis unidades, mientras que Genoa se mantiene en el decimosexto lugar con solo dos puntos, estando muy cerca de la zona de descenso.