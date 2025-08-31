Impactante choque entre Leclerc y Antonelli en el GP de Países Bajos

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizaron un fuerte choque que provocó la salida del safety car y le mete suspenso al final de la carrera del Gran Premio de Países Bajos.

Antonelli, que estaba con neumáticos blandos, intentó pasar a Leclerc en la curva tres, pero terminó dejando sin espacio a su oponente, quien debió abandonar tras el fuerte impacto.

Finalmente, Antonelli recibió 10 segundos de penalización.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el GP de Países Bajos? Un choque entre Antonelli y Leclerc durante la carrera.

¿Quiénes fueron los pilotos involucrados? Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

¿Cuándo sucedió el choque? Durante la carrera del Gran Premio de Países Bajos.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la curva tres del circuito del GP de Países Bajos.

¿Qué sanción recibió Antonelli? Una penalización de 10 segundos.