Huracán vs Racing: cómo verlo en vivo, horarios y formaciones del partido

Huracán y Racing chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Globo” acumula cuatro jornadas sin victorias, pero se mantiene en puestos de clasificación tras el empate con Vélez; mientras que la “Academia”, que ganó la fecha pasada, tiene la mente puesta en la revancha con el ”Fortín" por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Huracán vs Racing

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Huracán vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.