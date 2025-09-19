En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Huracán vs Racing: cómo verlo en vivo, horarios y formaciones del partido

El "Globo" recibe este viernes a la "Academia" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

19/09/2025 | 02:17Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Huracán vs Racing: horario y formaciones

Huracán y Racing chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Globo” acumula cuatro jornadas sin victorias, pero se mantiene en puestos de clasificación tras el empate con Vélez; mientras que la “Academia”, que ganó la fecha pasada, tiene la mente puesta en la revancha con el ”Fortín" por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Huracán vs Racing

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Huracán vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué se juega entre Huracán y Racing? Un partido por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Dónde se juega el partido? En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Argentina.

¿Cuándo es el encuentro? Este viernes a las 19 horas de Argentina.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es la situación de los equipos? Huracán viene de cuatro partidos sin victorias, mientras que Racing ganó la fecha pasada y apunta a la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho