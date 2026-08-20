Habemus Fútbol: la historia detrás de un fenómeno que une redes y pasión deportiva

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) – El creador de contenido Eric Zeta, cofundador de la cuenta Habemus Fútbol, que ya cuenta con cerca de 4 millones de seguidores en las redes sociales, reflexionó sobre los 10 años de su medio, donde han logrado "hacer humor desde la desgracia" y han comenzado a expandirse en los últimos años.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el influencer recordó los comienzos del proyecto que fundó junto a su hermano, Darío. Su relación se caracteriza por la cercanía y la distancia que el trabajo puede generar, pero desde el inicio ambos buscaron "aliar fuerzas y trabajar en equipo", lo que ha permitido que su estructura laboral se expanda hasta contar con siete empleados.

Eric Zeta destacó la intención de su medio de ser "el vehículo para mostrarle a la gente lo que está pasando" y mencionó la oportunidad de haber cubierto los últimos tres mundiales, haciendo hincapié en el trabajo realizado en Qatar 2022. Además, reveló que el hecho de que él sea hincha de Boca y su hermano de River les ha "abierto muchas puertas" y les ha permitido posicionarse como una voz de referencia entre los simpatizantes.

En cuanto a la evolución de su contenido en estos 10 años, Zeta subrayó la necesidad de "reinventarse y ser aliados de la tecnología". Actualmente, su equipo trabaja con videos "temporales y atemporales" y el creador de contenido envió un mensaje a quienes inician en este ámbito: "Vale la pena cada video preparado, por más que en algún momento no hayan rendido, porque lo puede ver la persona necesaria para impulsarte".

Respecto a su equipo, Eric Zeta destacó la importancia de dividir las tareas para que "el grupo ande bien" y resaltó que han logrado cubrir todas las facetas necesarias, formando "un súper equipo, con chicos capacitados y una dinámica espectacular".

Con el tiempo, los hermanos han comenzado a abarcar distintos tópicos, demostrando que pueden hablar de mucho más que fútbol. Actualmente, cubren áreas como estadística deportiva, música, turismo y gaming, mientras continúan desarrollándose como influencers en sus cuentas personales, donde abordan diversos temas de actualidad.

Eric Zeta afirmó que una de las claves del éxito sostenido de Habemus es mantener el humor desde el respeto y sin herir susceptibilidades. En sus palabras: "Que un video le llegue a la gente y lo comparta y le guste es inexplicable, no hay plata en el mundo que compre esa sensación. Ese es el motor como creador de contenido que me hace avanzar todos los días".

En la entrevista, Zeta también compartió detalles sobre su relación con su hermano y cómo surgió la idea de crear Habemus Fútbol, que comenzó durante la Copa América Centenario, tras la derrota de Argentina en la final de Brasil 2014. Desde entonces, han trabajado para construir una comunidad sólida que les permita influir en el público.