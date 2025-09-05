En vivo

Deportes

Filtraron un video de un tenso cruce de Messi con un rival en el entretiempo

Un video revela un intenso enfrentamiento entre Lionel Messi y Tomás Rincón en el túnel del Monumental durante el entretiempo del partido Argentina vs. Venezuela, sorprendiendo a los fanáticos.

05/09/2025 | 17:43Redacción Cadena 3

FOTO: Tenso cruce entre Lionel Messi y rival venezolano en el entretiempo

Un video de un tenso cruce entre Lionel Messi y un rival venezolano durante el entretiempo del partido de Eliminatorias se filtró a través de las redes sociales. Las imágenes mostraron al capitán argentino encarando a Tomás Rincón, capitán del equipo venezolano, en el túnel del Estadio Monumental.

La Selección argentina logró una contundente victoria de 3-0 sobre Venezuela, cerrando así su participación como local en las Eliminatorias. Este encuentro fue significativo, ya que representó el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso con la difusión del video que captó el encontronazo entre los dos futbolistas durante el entretiempo. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El incidente se produjo en el túnel de vestuarios al finalizar el primer tiempo. Ambos equipos salieron por el mismo acceso y Messi se dirigió directamente hacia Rincón. Al observar esta situación, varios jugadores argentinos se unieron para respaldar a Messi, generando una revuelta que se extendió por varios segundos. Aunque no se esclareció el motivo de la discusión, el enojo de Messi fue evidente a través de sus gestos.

Tras cerca de un minuto de tensión, integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos intervinieron para calmar la situación. El video, que rápidamente se volvió viral, sorprendió a los aficionados, ya que no se había registrado ningún problema durante el desarrollo del partido.

En su último encuentro en el país, Messi destacó al marcar un golazo, contribuyendo a la victoria de la Selección argentina sobre Venezuela, lo que fue celebrado por los hinchas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante el partido? Se filtró un video de un cruce tenso entre Lionel Messi y Tomás Rincón en el túnel del Estadio Monumental.

¿Quiénes fueron los protagonistas del incidente? Los protagonistas fueron Lionel Messi y Tomás Rincón.

¿Cuándo tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió durante el entretiempo del partido entre Argentina y Venezuela.

¿Dónde se produjo el cruce? El cruce se produjo en el túnel de vestuarios del Estadio Monumental.

¿Por qué se tornó tenso el ambiente? El ambiente se tornó tenso debido a la difusión del video del encontronazo entre los futbolistas.

