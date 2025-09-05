Filtraron un video de un tenso cruce de Messi con un rival en el entretiempo

Un video de un tenso cruce entre Lionel Messi y un rival venezolano durante el entretiempo del partido de Eliminatorias se filtró a través de las redes sociales. Las imágenes mostraron al capitán argentino encarando a Tomás Rincón, capitán del equipo venezolano, en el túnel del Estadio Monumental.

La Selección argentina logró una contundente victoria de 3-0 sobre Venezuela, cerrando así su participación como local en las Eliminatorias. Este encuentro fue significativo, ya que representó el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso con la difusión del video que captó el encontronazo entre los dos futbolistas durante el entretiempo.

Tenso momento al terminar el primer tiempo del Argentina vs Venezuela en donde Lionel Messi busca a Tomás Rincón.



Video cortesía de Esteban Stagno en Tik Tok.

El incidente se produjo en el túnel de vestuarios al finalizar el primer tiempo. Ambos equipos salieron por el mismo acceso y Messi se dirigió directamente hacia Rincón. Al observar esta situación, varios jugadores argentinos se unieron para respaldar a Messi, generando una revuelta que se extendió por varios segundos. Aunque no se esclareció el motivo de la discusión, el enojo de Messi fue evidente a través de sus gestos.

Tras cerca de un minuto de tensión, integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos intervinieron para calmar la situación. El video, que rápidamente se volvió viral, sorprendió a los aficionados, ya que no se había registrado ningún problema durante el desarrollo del partido.

En su último encuentro en el país, Messi destacó al marcar un golazo, contribuyendo a la victoria de la Selección argentina sobre Venezuela, lo que fue celebrado por los hinchas.