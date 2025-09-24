En vivo

El dato de Palmeiras que ilusiona a los hinchas de River ante un nuevo desafío

El “Verdao” viene de siete llaves definiendo de local en las que solo empató.

24/09/2025 | 11:27Redacción Cadena 3

FOTO: El dato de Palmeiras que ilusiona a los hinchas de River.

River va en busca de dar vuelta el resultado ante Palmeiras y el historial del equipo brasileño en la Copa Libertadores ilusiona a los hinchas “Millonarios”.

La caída 2 a 1 en el estadio Monumental obliga al equipo de Marcelo Gallardo a dar un golpe en Brasil y, aunque el desafío es difícil, los fanáticos encuentran un dato que alimenta la esperanza, ya que el “Verdao” acumula siete llaves consecutivas en la competencia internacional sin poder ganar de local en el Allianz Parque.

Un registro llamativo para un club que supo ser bicampeón en 2020 y 2021, pero que desde entonces no logró volver a coronarse en el torneo continental.

La última victoria del Palmeiras en su estadio en una instancia decisiva fue en 2022, con el 5 a 0 a Cerro Porteño en los octavos de final de una serie que terminó 8 a 0 en el global.

Desde aquel entonces, el “Verdao” nunca volvió a festejar en su casa, aunque tampoco perdió. Para encontrar su última caída hay que remontarse a las semifinales de 2020, justamente ante River, que ganó 2 a 0 en San Pablo y quedó a un gol de una remontada histórica.

El dato se vuelve aún más particular porque Palmeiras, en estas siete llaves sin triunfos de local, mantuvo su poderío como visitante. Ganando afuera consiguió avanzar en cuatro oportunidades, mientras que las otras tres terminó eliminado.

Las siete llaves de Libertadores en los que Palmeiras no logró ganar

  • Cuartos de final en 2022: Palmeiras 0 (6) - Atlético Mineiro 0 (5) (avanzó por penales)
  • Semifinales 2022: Palmeiras 2 - Athletico Paranaense 2 (eliminado con el global de 3 a 2)
  • Octavos de final 2023: Palmeiras 0 - Atlético Mineiro 0 (avanzó con el global de 1 a 0)
  • Cuartos de final 2022: Palmeiras 0 - Deportivo Pereira 0 (avanzó con un global de 4 a 0)
  • Semifinal 2022: Palmeiras 1 (2) - Boca 1 (4) (eliminado con penales)
  • Octavos de final 2024: Palmeiras 2 - Botafogo 2 (eliminado con un global de 4 a 3)
  • Octavos de final 2025: Palmeiras 0 - Universitario 0 (avanzó con global de 4 a 0)

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta a Palmeiras en la Copa Libertadores? River se enfrenta a Palmeiras en un partido decisivo.

¿Cuál es la situación actual de la llave? River perdió 2 a 1 en el partido de ida.

¿Desde cuándo Palmeiras no gana de local en la Libertadores? Palmeiras no gana de local desde 2022.

¿Cuántas llaves seguidas tiene sin triunfos de local? Siete llaves consecutivas sin triunfos en su estadio.

¿Qué ha logrado Palmeiras como visitante? Palmeiras ha avanzado ganando de visitante en cuatro oportunidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

