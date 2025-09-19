Derrota de Camilo Ugo Carabelli en el ATP 250 de Hangzhou
El argentino fue superado en sets corridos por el australiano Rinky Hijikata.
19/09/2025 | 11:56Redacción Cadena 3
FOTO: Debut y despedida para Ugo Carabelli en Hangzhou.
El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli se despidió del ATP 250 de Hangzhou, ya que fue superado por el australiano Rinky Hijikata en la primera ronda.
Ugo Carabelli, quien llegaba a este torneo como el quinto preclasificado, cayó por 7-6(2) y 6-4, en un parejísimo encuentro que se extendió durante casi dos horas y media.
El primer set, que estuvo plagado de quiebres (tres por lado), tuvo que definirse en el tie-break, donde el australiano jugó de gran manera para imponerse cómodamente por 7-2.
Ya en el segundo set, Hijikata consiguió un quiebre que le alcanzó para quedarse con la victoria, ya que estuvo muy sólido con su servicio y no le dio chances a Ugo Carabelli.
De esta manera, Ugo Carabelli sufrió su tercera derrota consecutiva ya que venía de caer en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati ante el estadounidense Ben Shelton, mientras que en el US Open cayó en su debut frente a su compatriota Tomás Etcheverry.
En la segunda ronda del ATP de Hangzhou, Hijikata se enfrentará con el argentino Tomás Etcheverry, que es el único representante nacional que pudo superar la primera ronda. El oriundo de La Plata tuvo una gran actuación este jueves por la madrugada para vencer al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-4.
El otro argentino que disputó este torneo fue Mariano Navone, quien cayó frente al estadounidense Learner Tien, una de las mayores promesas del circuito ATP, en tres sets.
[Fuente: Noticias Argentinas]