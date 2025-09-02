David Luiz negó amenazas a la mujer que lo denunció tras orden de alejamiento

El defensor brasileño David Luiz se pronunció públicamente por primera vez luego de que la Justicia de Ceará dictara una orden de alejamiento en su contra, tras ser denunciado por amenazas por Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante.

La mujer presentó mensajes intimidatorios que habría recibido a través de redes sociales, lo que derivó en una medida cautelar en menos de 24 horas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El jugador del Pafos FC de Chipre, con pasado en Chelsea, Arsenal y la selección brasileña, negó los hechos en un comunicado difundido en sus redes: “Nunca amenacé a esta persona, nunca estuve con ella en persona, nunca estuve en el hotel en el que ella dice que estuve”, afirmó.

Según Luiz, el establecimiento mencionado habría confirmado por correo electrónico que él nunca se alojó allí.

El futbolista reconoció haber intercambiado mensajes con Barbosa, pero rechazó cualquier tipo de amenaza: “Desgraciadamente, la situación se ha descontrolado, ha sido un mal momento, muy desagradable. Cometí un error al intercambiar mensajes con esta persona, pero nunca le he amenazado a ella ni a nadie en mi vida”, expresó.

El futbolista también aseguró que su defensa está tomando medidas legales y que espera que “se haga justicia lo antes posible”.

La denunciante presentó capturas de mensajes atribuidos al jugador, en los que se leía: “Puedo simplemente hacerte desaparecer. Tengo a alguien que sabe dónde estás ahora mismo. Y nada me llegará jamás, así que bórralo”.

Otro texto decía: “Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tuviera que pagar las consecuencias de sus actos”.

Barbosa Cavalcante, quien habría mantenido una relación extramatrimonial con Luiz durante su etapa en Fortaleza, comparó su situación con el caso de Eliza Samudio, asesinada en 2010 por el exarquero Bruno Fernandes, lo que refleja la gravedad de su temor.