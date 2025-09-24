En vivo

Cómo ver en vivo Port Vale vs Arsenal por la Carabao Cup: horario y formaciones

El equipo londinense busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

24/09/2025 | 01:19Redacción Cadena 3

FOTO: Port Vale vs Arsenal por la Carabao Cup

Arsenal enfrenta este miércoles al Port Vale, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Vale Park (Stoke on Trent), y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo londinense busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Probables formaciones de Port Vale vs Arsenal

Port Vale: Gauci, Hall, Debrah, Humphreys, Gordon, Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers, Paton, Cole.

Arsenal: Kepa, White, Lewis-Skelly, Mosquera, Hincapié, Nwaneri, Nørgaard, Eze, Madueke, Trossard, Martinelli.

Cómo ver en vivo Port Vale vs Arsenal

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El partido entre Arsenal y Port Vale por la Carabao Cup.

¿Quiénes se enfrentan? Se enfrentan el equipo londinense Arsenal y Port Vale.

¿Cuándo se juega? El partido se juega este miércoles a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará? El encuentro tendrá lugar en el Vale Park en Stoke on Trent.

¿Cómo se puede ver? Se podrá seguir en vivo a través de la plataforma Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

