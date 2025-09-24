Cómo ver en vivo Port Vale vs Arsenal por la Carabao Cup: horario y formaciones

Arsenal enfrenta este miércoles al Port Vale, en el marco de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Vale Park (Stoke on Trent), y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo londinense busca avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Probables formaciones de Port Vale vs Arsenal

Port Vale: Gauci, Hall, Debrah, Humphreys, Gordon, Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers, Paton, Cole.

Arsenal: Kepa, White, Lewis-Skelly, Mosquera, Hincapié, Nwaneri, Nørgaard, Eze, Madueke, Trossard, Martinelli.

Cómo ver en vivo Port Vale vs Arsenal

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.