En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Lanús vs Platense: horario y formaciones del partido

El "Granate" recibe al "Calamar" en el sur, por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

19/09/2025 | 02:24Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Platense: horario y formaciones

Lanús y Platense chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Granate” llega a este encuentro con la mente puesta en la revancha contra Fluminense por la Copa Sudamericana aunque con la intención de no descuidarse en el plano local; mientras que el “Calamar” quiere aprovechar el envión del último triunfo.

Probables formaciones de Lanús vs Platense

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian González.

Cómo ver en vivo Lanús vs Platense

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 21.15 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo? Se jugará en el estadio Ciudad de Lanús.

¿Cómo pueden los fanáticos ver el partido? Podrán verlo por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Qué equipos se enfrentan? Se enfrentarán Lanús y Platense por la novena fecha del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? El DT de Lanús es Mauricio Pellegrino, y el de Platense es Cristian González.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho