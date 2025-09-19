Cómo ver en vivo Lanús vs Platense: horario y formaciones del partido

Lanús y Platense chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Granate” llega a este encuentro con la mente puesta en la revancha contra Fluminense por la Copa Sudamericana aunque con la intención de no descuidarse en el plano local; mientras que el “Calamar” quiere aprovechar el envión del último triunfo.

Probables formaciones de Lanús vs Platense

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian González.

Cómo ver en vivo Lanús vs Platense

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.