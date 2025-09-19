Cómo ver en vivo Lanús vs Platense: horario y formaciones del partido
El "Granate" recibe al "Calamar" en el sur, por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
19/09/2025 | 02:24Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Platense: horario y formaciones
Lanús y Platense chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por ESPN Premium.
El “Granate” llega a este encuentro con la mente puesta en la revancha contra Fluminense por la Copa Sudamericana aunque con la intención de no descuidarse en el plano local; mientras que el “Calamar” quiere aprovechar el envión del último triunfo.
Probables formaciones de Lanús vs Platense
Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian González.
Cómo ver en vivo Lanús vs Platense
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 21.15 horas de Argentina.
¿Dónde se llevará a cabo? Se jugará en el estadio Ciudad de Lanús.
¿Cómo pueden los fanáticos ver el partido? Podrán verlo por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
¿Qué equipos se enfrentan? Se enfrentarán Lanús y Platense por la novena fecha del Torneo Clausura.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? El DT de Lanús es Mauricio Pellegrino, y el de Platense es Cristian González.
[Fuente: Noticias Argentinas]