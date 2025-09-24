Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano: horario y formaciones
El conjunto del Cholo Simeone busca una victoria de local para comenzar a enderezarse en La Liga. Se puede ver libre y en vivo por celular.
24/09/2025 | 01:12Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano: horario y formaciones
Atlético de Madrid de Thiago Almada, Nico González, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, recibe este miércoles al Rayo Vallecano, en el marco de la fecha 6 de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Riyadh Air Metropolitano, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
El conjunto de Diego Simeone tiene un flojo arranque de temporada, con apenas 6 unidades en cinco jornadas.
Probables formaciones de Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Gantzko, Simeone, Barrios, Koke, González, Raspadori, Álvarez.
Rayo Vallecano: Batalla, Pacha, Ratiu, Lejeune, Siss, De Frutos, Díaz, Valentín, García, Palazón, Camello.
Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan.
¿Cuándo es el partido? El encuentro se lleva a cabo este miércoles a las 16.30 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el partido? Se disputa en el Riyadh Air Metropolitano.
¿Cómo está Atlético de Madrid en La Liga? Tiene 6 puntos en cinco jornadas disputadas.
¿Cómo se puede ver el juego? Se transmitirá por DSports y DGO.
[Fuente: Noticias Argentinas]