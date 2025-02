Cerúndolo y Fonseca se enfrentarán en una apasionante final del Argentina Open

Francisco Cerúndolo volvió a demostrar su gran nivel en el IEB+ Argentina Open 2025 y se metió en la final del torneo por segunda vez en su carrera tras vencer al español Pedro Martínez por 6-2 y 6-4.

El argentino, que venía de dar la sorpresa al eliminar al máximo favorito, Alexander Zverev, jugará por el título ante el joven brasileño Joao Fonseca que venció a Laslo Djere, este domingo a las 16 en el Court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

/Inicio Código Embebido/

DO BRASIL ????



18-year-old Joao Fonseca defeats Djere 7-6 5-7 6-1 to reach the @ArgentinaOpen final!! pic.twitter.com/xttt9vCXme