Deportes

Cagliari logró su primer triunfo en la Serie A con gol de Yerry Mina

Superaron 2-0 al Parma que todavía no pudo ganar en el campeonato.

13/09/2025 | 13:36Redacción Cadena 3

FOTO: Cagliari consiguió su primer triunfo en la Serie A.

El Cagliari consiguió este sábado su primera victoria en la Serie A al imponerse 2-0 frente al Parma en la isla de Cerdeña. La gran figura fue el colombiano Yerry Mina, quien abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con su especialidad: el juego aéreo y la potencia en el área rival.

El conjunto dirigido por Fabio Pisacane mostró solidez defensiva y supo administrar los embates del Parma, que pese a dominar la posesión y tener más remates al arco, le faltó eficacia en la definición.

La sentencia llegó a los 32 minutos del complemento, cuando Mattia Felici aprovechó un rebote en el área y estableció el 2-0 definitivo, asegurando los tres puntos y redondeando una actuación muy eficaz de los locales.

Con este triunfo, Cagliari suma cuatro puntos en tres fechas y consigue un respiro en el arranque del torneo. En tanto, el Parma, que no logra despegar bajo la dirección del joven técnico español Carlos Cuesta, sigue sin ganar y queda en zona baja de la tabla con apenas una unidad, lo que incrementa la presión de cara a la próxima jornada.

Lectura rápida

¿Qué logró Cagliari? Consiguió su primera victoria en la Serie A.

¿Quién fue la figura del partido? El colombiano Yerry Mina abrió el marcador.

¿Qué resultado final obtuvo el partido? Cagliari ganó 2-0 al Parma.

¿Cómo se encuentra Parma en la tabla? Está en zona baja con solo una unidad.

¿Quién dirige al Cagliari? El equipo está dirigido por Fabio Pisacane.

[Fuente: Noticias Argentinas]

