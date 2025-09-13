Cagliari logró su primer triunfo en la Serie A con gol de Yerry Mina
Superaron 2-0 al Parma que todavía no pudo ganar en el campeonato.
13/09/2025 | 13:36Redacción Cadena 3
FOTO: Cagliari consiguió su primer triunfo en la Serie A.
El Cagliari consiguió este sábado su primera victoria en la Serie A al imponerse 2-0 frente al Parma en la isla de Cerdeña. La gran figura fue el colombiano Yerry Mina, quien abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con su especialidad: el juego aéreo y la potencia en el área rival.
El conjunto dirigido por Fabio Pisacane mostró solidez defensiva y supo administrar los embates del Parma, que pese a dominar la posesión y tener más remates al arco, le faltó eficacia en la definición.
La sentencia llegó a los 32 minutos del complemento, cuando Mattia Felici aprovechó un rebote en el área y estableció el 2-0 definitivo, asegurando los tres puntos y redondeando una actuación muy eficaz de los locales.
Con este triunfo, Cagliari suma cuatro puntos en tres fechas y consigue un respiro en el arranque del torneo. En tanto, el Parma, que no logra despegar bajo la dirección del joven técnico español Carlos Cuesta, sigue sin ganar y queda en zona baja de la tabla con apenas una unidad, lo que incrementa la presión de cara a la próxima jornada.
[Fuente: Noticias Argentinas]