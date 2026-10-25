Boca superó a Independiente en un final emocionante y se aseguró su lugar en playoffs

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – En un encuentro lleno de emociones, Boca Juniors se llevó una sufrida victoria sobre Independiente por 1-0, en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. A pesar de haber desperdiciado varias oportunidades en el primer tiempo, el equipo logró capitalizar su esfuerzo con un gol en el último suspiro del partido.

El único tanto del encuentro, disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, fue anotado por el defensor Facundo Herrera, quien se elevó para cabecear y marcar el gol decisivo a los 43 minutos del segundo tiempo.

Este triunfo mantiene a Boca en la cima de la tabla anual, acumulando un total de 57 unidades. Además, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se posiciona en el segundo lugar de la zona A, con 27 puntos. Por su parte, Independiente no logra salir de una racha negativa, acumulando su cuarto partido sin victorias, y se encuentra en la octava posición con 19 puntos.

De cara a la próxima fecha, Boca se prepara para enfrentar a su eterno rival, River Plate, en el esperado superclásico del fútbol argentino, que se llevará a cabo el domingo primero de noviembre a las 15:00. Por otro lado, Independiente visitará a Defensa y Justicia el lunes 2 desde las 19:00.