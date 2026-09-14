Boca se suma a la lucha por el título de Campeón de Liga en un final emocionante

FOTO: Rosario Central y el vergonzoso momento que protagonizó el año pasado.

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- El título de Campeón de Liga, que se otorga al equipo que culmina primero en la tabla anual al finalizar el año, ha sumado un nuevo competidor en los últimos días.

Se trata de Boca, dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que se encuentra en un invicto de 12 partidos en todas las competencias que disputa este semestre, incluyendo el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, y empieza a ejercer presión en la tabla anual.

En la novena fecha del Torneo Clausura, Boca presentó un equipo alternativo y brilló con una victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero, al que goleó 3-1.

Con este triunfo, el equipo alcanzó los 44 puntos en la tabla anual y se ilusiona con luchar hasta el final, aunque sabe que su margen de error es limitado.

Independiente Rivadavia de Mendoza lidera actualmente la tabla, tras vencer 4-3 a Aldosivi de Mar del Plata en la novena fecha, sumando así 48 puntos, y superando por un punto a Argentinos Juniors, que empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata.

En tercer lugar se encuentra Vélez, que ha tenido cinco empates consecutivos en el campeonato local y acumula 45 puntos en la tabla anual.

Justo detrás de Boca, que tiene 43 unidades, aparece Rosario Central, seguido de River y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con 42, y Estudiantes de La Plata con 41.

En la próxima fecha, Boca enfrentará a San Lorenzo, un adversario que históricamente le ha presentado complicaciones. Este partido podría ser una oportunidad crucial para que Boca se afiance en la pelea por el título de campeón de liga, un objetivo importante en el fútbol argentino.