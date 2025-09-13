Bezzecchi aprovechó la caída de Marc Márquez y se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP
El podio lo completaron Alex Márquez y Fabio di Giannantonio.
13/09/2025 | 10:47Redacción Cadena 3
FOTO: Bezzecchi ganó la carrera sprint en San Marino.
El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de San Marino y cortó con la hegemonía de los sábados para los Márquez.
El podio lo completaron el español Alex Márquez y el italiano Fabio di Giannantonio, ambos de Ducati.
Bezzecchi largó en la primera posición, pero desde la primera vuelta ya era perseguido muy de cerca por el español y líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), quien en solo unas curvas pasó del cuarto al segundo lugar.
En la sexta vuelta Márquez superó a Bezzecchi y todo parecía indicar que iba a conseguir su 15° triunfo en una carrera sprint este año. Sin embargo, solo unas curvas después de superar a Bezzecchi, el español sufrió una fuerte caída y tuvo que abandonar la carrera.
Con la mitad de la carrera por disputar, Bezzecchi mantuvo un buen ritmo y sostuvo en todo momento una buena ventaja sobre Alex Márquez, quien finalizó segundo.
Además de Bezzecchi, Márquez y di Giannantonio, los otros pilotos que sumaron puntos fueron Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín y Raúl Fernández.
Luego de esta carrera, Marc Márquez sigue cómodo en la primera posición del campeonato y le saca 173 puntos a su hermano Alex.
La carrera del GP de San Marino de MotoGP será este domingo a las 9 de la mañana.
[Fuente: Noticias Argentinas]