Bezzecchi aprovechó la caída de Marc Márquez y se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de San Marino y cortó con la hegemonía de los sábados para los Márquez.

El podio lo completaron el español Alex Márquez y el italiano Fabio di Giannantonio, ambos de Ducati.

Bezzecchi largó en la primera posición, pero desde la primera vuelta ya era perseguido muy de cerca por el español y líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), quien en solo unas curvas pasó del cuarto al segundo lugar.

En la sexta vuelta Márquez superó a Bezzecchi y todo parecía indicar que iba a conseguir su 15° triunfo en una carrera sprint este año. Sin embargo, solo unas curvas después de superar a Bezzecchi, el español sufrió una fuerte caída y tuvo que abandonar la carrera.

Con la mitad de la carrera por disputar, Bezzecchi mantuvo un buen ritmo y sostuvo en todo momento una buena ventaja sobre Alex Márquez, quien finalizó segundo.

Además de Bezzecchi, Márquez y di Giannantonio, los otros pilotos que sumaron puntos fueron Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín y Raúl Fernández.

Luego de esta carrera, Marc Márquez sigue cómodo en la primera posición del campeonato y le saca 173 puntos a su hermano Alex.

La carrera del GP de San Marino de MotoGP será este domingo a las 9 de la mañana.