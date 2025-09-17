Belgrano y Newell's buscan el pase a semifinales en la Copa Argentina

FOTO: Cómo ver en vivo Newell‘s vs Belgrano por la Copa Argentina

Belgrano y Newell's chocan este miércoles en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Pirata” llega algo apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. Espera Argentinos Juniors en semis.

Probables formaciones de Newell's vs Belgrano

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Newell's vs Belgrano

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.