Atención Lanús: se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final

FOTO: Lanús es el único equipo argentino, hasta el momento, que sigue en la Copa Sudamericana.

La Conmebol confirmó el cronograma oficial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

El primer choque confirmado es el de Lanús frente a Fluminense de Brasil, donde el “Granate” abrirá la llave en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), el martes 16 de septiembre a las 21:30 (hora argentina).

La revancha se jugará exactamente una semana más tarde, el 23, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, también a las 21:30. El conjunto argentino eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en los octavos de final, mientras que el equipo brasileño dejó en el camino a América de Cali.

Por su parte, Bolívar y Atlético Mineiro se verán las caras el miércoles 17 de septiembre, en el estadio Hernando Siles de La Paz, desde las 19 (hora argentina). La vuelta se disputará el 24 de septiembre, en Belo Horizonte en el moderno Arena MRV, al mismo horario que en la ida.

El tercer enfrentamiento será entre Independiente del Valle y Once Caldas, donde la ida se jugará el miércoles 17 de septiembre en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, a las 21:30 (hora argentina). El duelo final será el jueves 25 de septiembre en el Palogrande de Manizales, en el mismo horario.

En tanto, la llave que todavía genera expectativa es la de Alianza Lima, que tiene programados sus partidos para el jueves 18 y el jueves 25 de septiembre, ambos a las 21:30 (hora argentina).

El conjunto peruano espera la resolución oficial de Conmebol para conocer a su rival, ya que el partido entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por los incidentes ocurridos en Avellaneda.