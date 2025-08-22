En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Atención Lanús: se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final

A la espera de la resolución del partido suspendido entre Independiente y Universidad de Chile, el "Granate" es el único equipo argentino en competencia.

22/08/2025 | 19:42Redacción Cadena 3

FOTO: Lanús es el único equipo argentino, hasta el momento, que sigue en la Copa Sudamericana.

La Conmebol confirmó el cronograma oficial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

El primer choque confirmado es el de Lanús frente a Fluminense de Brasil, donde el “Granate” abrirá la llave en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), el martes 16 de septiembre a las 21:30 (hora argentina).

La revancha se jugará exactamente una semana más tarde, el 23, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, también a las 21:30. El conjunto argentino eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en los octavos de final, mientras que el equipo brasileño dejó en el camino a América de Cali.

Por su parte, Bolívar y Atlético Mineiro se verán las caras el miércoles 17 de septiembre, en el estadio Hernando Siles de La Paz, desde las 19 (hora argentina). La vuelta se disputará el 24 de septiembre, en Belo Horizonte en el moderno Arena MRV, al mismo horario que en la ida.

El tercer enfrentamiento será entre Independiente del Valle y Once Caldas, donde la ida se jugará el miércoles 17 de septiembre en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, a las 21:30 (hora argentina). El duelo final será el jueves 25 de septiembre en el Palogrande de Manizales, en el mismo horario.

En tanto, la llave que todavía genera expectativa es la de Alianza Lima, que tiene programados sus partidos para el jueves 18 y el jueves 25 de septiembre, ambos a las 21:30 (hora argentina).

El conjunto peruano espera la resolución oficial de Conmebol para conocer a su rival, ya que el partido entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por los incidentes ocurridos en Avellaneda.

Lectura rápida

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana? Se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

¿Cuándo juega Lanús su primer partido? Lanús jugará su primer partido el martes 16 de septiembre a las 21:30 contra Fluminense.

¿Dónde se realizará la vuelta del partido de Lanús? La vuelta se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el 23 de septiembre.

¿Qué otros equipos también participan en estas instancias? Participan Bolívar, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Once Caldas y Alianza Lima.

¿Cuál es la situación del partido Independiente vs Universidad de Chile? El partido fue suspendido por incidentes ocurridos en Avellaneda y se espera resolución oficial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho