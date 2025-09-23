Arrancó la era Quinteros en Independiente: primer día, foto y la expectativa en Avellaneda
El nuevo entrenador del “Rojo” dirigió su primer entrenamiento en Avellaneda, con la esperanza de revitalizar al equipo tras un frustrante paso por Brasil.
Redacción Cadena 3
FOTO: Gustavo Quinteros y sus primeros pasos en Independiente
La cuenta oficial de Independiente de Avellaneda subió una imagen del entrenador Gustavo Quinteros dirigiendo su primer entrenamiento en el club.
En la fotografía, el director técnico santafesino tenía un silbato en su boca y se mostró muy concentrado. Además, posó con la característica indumentaria del “Rey de Copas”: una gigantesca campera y la camiseta blanca.
“Arrancamos”, manifestó el usuario verificado de Independiente en la descripción de su publicación. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de una cara realizando un saludo militar.
El D.T llegó al “Rojo” de Avellaneda después de un frustrante paso por Grêmio de Porto Alegre, en donde dirigió 17 partidos: 10 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. Además, su campaña estuvo marcada por las peleas internas del plantel; y la humillante goleada 4-1 frente a Mirassol FC, que mandó a Grêmio a la zona de descenso, el resultado del encuentro derivó en su despido y el final de su proyecto deportivo, este duró solamente 4 meses.
Sin embargo, Los hinchas del “Rojo” esperan que Gustavo Quinteros logre revitalizar al equipo con su enfoque táctico y su capacidad para potenciar a jugadores menos conocidos, tal como lo hizo en Vélez Sarsfield, en donde conquistó la Liga Profesional 2024.
En Avellaneda, la expectativa es alta, ya que el club atraviesa un momento complicado y necesita urgentemente recuperar la competitividad y el protagonismo en el fútbol argentino. Con una nueva oportunidad en sus manos, Quinteros buscará dejar atrás su paso por Grêmio para convertirse en el líder que impulse a Independiente a un futuro prometedor.
