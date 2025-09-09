Árbitros confirmados para la fecha 8 del Clausura 2025

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la designación de las ternas arbitrales para la jornada 8 del Torneo Clausura 2025.

El clásico entre Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo, considerado el partido más importante de la fecha, tendrá como árbitro principal a Ariel Penel y a Silvio Trucco en el VAR. El choque será clave en la tabla: para el “Cuervo” representa la chance de trepar a la cima del Grupo B, mientras que para “La Academia” significa una oportunidad vital para escapar del fondo en el Grupo A.

Otro de los partidos destacados de la siguiente fecha será Estudiantes de La Plata frente a River Plate, un duelo que estará dirigido bajo la atenta mirada de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR dirá presente Fernando Echenique. Para el “Pincha”, este duelo representa la posibilidad de sumar tres puntos para encontrar un espacio en la zona superior de la tabla del Grupo A, mientras que el “Millonario” estará obligado a llevarse los tres puntos para asegurar la punta del Grupo B.

Por último, el enfrentamiento entre Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante de Arroyito estará dirigido por Facundo Tello, en el VAR se encontrará Lucas Novelli. Para ambos equipos, este compromiso significa la oportunidad para prenderse en la pelea por los primeros lugares de los dos grupos.

De esta manera, la AFA dejó establecidas las designaciones arbitrales para una jornada que promete emociones fuertes, con clásicos de alto voltaje y encuentros decisivos en la pelea por la punta del Clausura 2025.