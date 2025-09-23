Aprevide comunicó que habrá hinchas de Boca en Florencio Varela

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) autorizó la presencia de público visitante en el partido entre Defensa y Justicia y Boca del próximo sábado en Florencio Varela, donde se permitirá el ingreso de 3.000 hinchas del club xeneize al estadio Norberto Tomaghello.

El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó a través de un comunicado que el encuentro por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional se disputará desde las 19 con ambas parcialidades.

La parcialidad visitante será ubicada en la cabecera que da espaldas a la calle Humahuaca, con un aforo máximo de 3.000 espectadores y Aprevide estableció que no estará permitido el ingreso con banderas ni elementos de exhibición, con el fin de facilitar los controles y evitar el sobrecupo en las tribunas asignadas.

El organismo de seguridad advirtió además que los hinchas de Boca que intenten acceder a localidades destinadas al público local quedarán alcanzados por el derecho de admisión, en caso de constatarse la compra irregular de entradas.

Para ello, se realizará un cruce de datos entre el organizador del evento y las autoridades, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Deporte vigente.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y habrá un operativo de seguridad integrado por 450 efectivos policiales, 50 agentes privados, un servicio de emergencias médicas y 45 empleados del gremio Utedyc.

La decisión de habilitar visitantes en Varela se enmarca en la política que APrevide viene implementando en determinados encuentros de la Liga Profesional, con el objetivo de avanzar en la normalización de la concurrencia de ambas parcialidades en los estadios de la provincia de Buenos Aires.