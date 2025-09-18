Alianza Lima y U de Chile igualaron por 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima de Perú y la Universidad de Chile empataron sin goles al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En un partido sin goles, el conjunto peruano tuvo que jugar con un hombre menos desde los 18 minutos de la segunda parte, por la expulsión del defensor Carlos Zambrano.

Así, la llave quedó igualada y deberá definirse el próximo jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la casa del combinado trasandino.

A los cinco minutos del partido, el delantero Maximiliano Guerrero convertía el primer gol para el equipo chileno, aunque el mismo fue invalidado por fuera de juego del atacante de 25 años.

Alianza Lima tuvo su primera llegada cuando iban 10 minutos, con un gran pase con el pecho del delantero Hernán Barcos para el extremo Kevin Quevedo, cuyo remate bajo y cruzado se fue ancho.

El conjunto peruano se ponía en ventaja a los 44 minutos, con un avance por derecha y remate bajo y cruzado del mediocampista Fernando Gaibor, aunque el tanto fue anulado por una mano previa de Quevedo, al controlar un pase largo.

El equipo local se quedó con un jugador menos a los 18 minutos de la segunda parte, luego de un duro codazo del defensor Carlos Zambrano sobre la cara del mediocampista Charles Aránguiz, que le significó la segunda amarilla.

La Universidad de Chile se acercó al gol a los 24 minutos, mediante un remate lejano del delantero Lucas Assadi desde el costado derecho, que fue a las manos del guardameta boliviano Guillermo Viscarra.

En 38 minutos, un tiro libre al área permitió el cabezazo del delantero argentino Alan Cantero, que apareció por el costado izquierdo aunque su remate se fue desviado.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2025.

Cuartos de final.

Partido de ida.

Alianza Lima (Perú) 0 - 0 Universidad de Chile.

Estadio: Alejandro Villanueva (Perú).

Árbitro: Ramon Abel (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos, Eryc Castillo. DT: Néstor Gorosito.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Nicolás Guerra, Lucas Assadi. DT: Gustavo Álvarez.

Incidencia en el segundo tiempo: 18m. Carlos Zambrano expulsado (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Nicolás Fernández por Marcelo Díaz (U) y Sebastián Rodríguez por Maximiliano Guerrero (U); 16m. Alan Cantero por Sergio Peña (A), 20m. Gianfranco Chávez por Kevin Quevedo (A); 26m. Felipe Salomoni por Matías Sepúlveda (U) y Rodrigo Contreras por Nicolás Guerra (U); 31m. Pedro Aquino por Alessandro Burlamaqui (A) y Gaspar Gentile por Hernán Barcos (A); 42m. Leandro Fernández por Lucas Assadi (U).