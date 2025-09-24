Alex Barrena volvió a ganar y está en cuartos de final del Challenger de Buenos Aires

El tenista argentino Alex Barrena (188°) consiguió su segundo triunfo en el ATP Challenger de Buenos Aires, que se disputa en el Racket Club de Palermo, y avanzó a los cuartos de final.

Barrena se impuso ante el boliviano Hugo Dellien (126° y tercer máximo candidato) por 6-1 y 1-0, cuando su rival tuvo que retirarse por problemas físicos.

Además, también avanzaron a la tercera ronda el argentino Guido Justo (404°), el ecuatoriano Álvaro Guillen Meza (226°) y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (285°).

Manteniendo su gran racha de resultados, que lo está convirtiendo en uno de los argentinos más destacados del año, Alex Barrena se quedó con un nuevo triunfo y sigue soñando en el Challenger de Buenos Aires.

En un partido que solo duró 41 minutos, enfrentando a un rival con molestias físicas desde el principio, Barrena no tuvo problemas para hacerse cargo del dominio en los primeros puntos del partido.

Ante una importante cantidad de público que se ubicó en el estadio central, los primeros games fueron determinados, principalmente, por errores del boliviano, que jugaba algunos metros por detrás de la línea de base, con dificultades para encontrar regularidad y dejando muchas pelotas en la red.

Los problemas físicos de Dellien se dieron a conocer en el tercer juego, en el que ni siquiera corrió el primer drop ejecutado por Barrena, una de las armas más filosas de su juego, algo que se repitió en otras dos ocasiones.

En un cuarto juego en el que estuvo efectivo a la hora de defender, el argentino de 22 años pudo quedarse con el primer quiebre del partido mediante una derecha paralela errada del boliviano.

En el game siguiente, en ventaja por 3-1, el argentino tuvo que levantar dos puntos de quiebre, consiguiendo deshacerse del primero con un saque ganador a la T y del segundo con un nuevo dropshot. Terminado el mismo, Dellien tuvo que pedir atención médica por primera vez.

Con la continuidad del partido, el jugador de 32 años comenzó a tener dificultades para jugar profundo: sus golpes picaban muy cerca de la línea del cuadrado de saque, lo que lo obligaba a mantenerse a la defensiva, al no incomodar a su rival. Un nuevo error le hizo perder el servicio y el set, en el juego siguiente, por 6-1.

Luego de una nueva intervención del fisioterapeuta, que le realizó masajes en la zona del cuello, un revés muy bajo del boliviano se quedó en la red y, con un nuevo quiebre en contra, decidió retirarse del partido.

Así, Alex Barrena se quedó con un nuevo triunfo, en el que no pudo mostrar su mejor nivel pero valorará haber tenido poco desgaste, algo crucial luego de una batalla de dos horas frente a Juan Bautista Torres en primera ronda y haber sido finalista del Challenger de Villa María en la semana pasada.

Además, otro gran triunfo argentino del día fue el conseguido por Guido Justo, quien derrotó a su compatriota Lorenzo Rodríguez por 7-6 (7/3) y 6-3.

El nacido en Adrogué está teniendo un rendimiento destacable en el Challenger 75 de la ciudad porteña, habiendo recibido un wildcard para evitar las fases de clasificación y derrotando a Juan Pablo Ficovich (146° y 5° máximo candidato) en la primera instancia.

Por otro lado, Álvaro Guillen Meza sumó un triunfo importante al imponerse al duro boliviano Juan Carlos Prado Angelo (266°) por 6-1 y 6-2, mientras que el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (285°) le ganó a su compatriota Joao Reis Da Silva (222°) por 6-0, 3-6 y 6-4.