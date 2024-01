Dakar 2024: El Audi eléctrico se lleva el Prólogo con gran tarea de Ekström

Los Audi RS Q e-tron -de impulso eléctrico- siguen siendo la pieza más llamativa en el Dakar 2024 Arabia Saudita y a la incógnita sobre si, esta vez, podrán pelear por la victoria, Mattias Ekström-Emil Bergkvist, el binomio más en forma de Audi Sport -ha competido en todo el W2RC con un T3- le ha dado una buena respuesta, imponiéndose en el 'Prólogo' de 27 kms. que puso en marcha la nueva 'Odisea'. Con eso, tendrán prioridad para elegir esta tarde la posición de largada que más les convenga, entre los diez mejores, para la primera etapa del rally.

El pequeño especial de hoy, no por corto, dejó de ser exigente. Sobre todo en un WP -way point- del Km20 donde la entrada de un cañadón y las huellas de los vehículos que ya lo habían recorrido, crearon algunas dudas a las tripulaciones. La de Sainz-Cruz y Yacopini-Oliveras, entre ellas, perdieron algo de tiempo no pensado en el lugar.

El Audi #207 de Ekström se impuso, en definitiva, sobre Seth Quintero -Toyota- que con debutó con la Hilux en reemplazo del campeón mundial Al Attiyah y no ha desentonado. El americano quedó a 23" segundos del líder y más atrás se escalonaron Marcos Baumgart -Hunter-, de Brasil y Sebastien Loeb -Hunter- +38, Cristian Baumgart -Hunter-, Kristoff Holowczyc -Mini- +44, Stéphane Peterhansel -Audi- +45, Lionel Baud -Toyota- +47, Martin Prokop -Ford- +49 y Brian Baragwanath -Century- +55, entre los diez mejores.

El campeón Nasser Al Attiyah quedó 12°, debutando con el Hunter de Prodrive, fuera de los diez que eligen lugar de partida, por un pequeño error de navegación; algo similar le sucedió al español Carlos Sainz, de Audi, 34° a 2'18", que sin darse cuenta que había perdido demasiado tiempo en ese lugar, intentando no quedar entre los primeros, se detuvo, encima, antes del final; y otro que perdió mucho tiempo con el WP engañoso fue el mendocino Juan Cruz Yacopini -Toyota- que siguió derecho hacia el camino equivocado y luego retomó cediendo tiempo que lo dejó 38° a 2'33".

La carrera de la ahora llamada 'Challenger', la T3 o los Prototipos Ligeros, fue muy entretenida y terminó con los Taurus T3 Max del 'Energylandia Team' polaco, al frente. El jovencito de 19 años Erik Goczal -ganador en T4 en 2023- se llevó la mejor marca postergando a su tío Michal Goczal +20, el veterano Kris Meeke -GRally- +21, el soprendente cordobés Nicolás Cavigliasso -Taurus- +39, Mitch Guthrie -Taurus- e Ignacio Casale -CanAm- +41, en buen trabajo, el pampeano David Zille -CanAm- +42, Cristina Gutiérrez -Taurus- +46, Rokas Baciuska -CanAm- +57 y Joao Monteiro -CanAm- +1.05, como los diez mejores.

El francés Xavier De Soultrait, ex motociclista de élite, se quedó con el mejor tiempo en la T4, con el Polaris del equipo de Sebastien Loeb. Dejó atrás, por 15" segundos, al portugués Joao Ferreira.

En los camiones, el campeón de 2023, Jan Van Kasteren -Iveco-, se impuso sobre Ale Loprais -Praga- +16 y Martin Van den Brink -Iveco- +45.

Mañana, sábado 6 de enero, la Etapa 1 -AlUla/Henakiyah, 532 kms.- la carrera comenzará a darnos los primeros trazos reales sobre los verdaderos candidatos en cada división de las cuatro ruedas.

Cadena 3 Motor, desde Arabia Saudita. Con fotografías de Shakedown Team y Audi Media Centre