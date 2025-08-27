En vivo

Cultura

PakaPaka lanza nueva programación sin DragonBall y con Tuttle Twins

La nueva grilla incluye Tuttle Twins y otros títulos animados. El canal presenta producciones nacionales e internacionales con costos variados. 

27/08/2025 | 16:52Redacción Cadena 3

FOTO: PakaPaka lanza nueva programación sin DragonBall y con Tuttle Twins

PakaPaka inició la semana pasada su nueva programación, que aunque no incluyó a Dragon Ball Z, presentó cinco series animadas. Entre estas se destacó Tuttle Twins, un programa que aborda temas libertarios y presenta a economistas reconocidos como Friedrich Hayek y Milton Friedman, figuras que han sido mencionadas por el político Javier Milei.

El anuncio de la nueva grilla se realizó en mayo a través de las redes sociales del canal. Se prometieron títulos tanto nacionales como internacionales, y aunque Dragon Ball fue mencionado como un posible atractivo, su llegada aún no se ha concretado. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La renovación de la programación incluyó el regreso de series como Los Motorjón y Mouk, además del estreno de Los Quienqué, Tuttle Twins y Argentinhitos. Clarín tuvo acceso a los contratos firmados entre Contenidos Públicos Sociedad del Estado y las productoras, donde se detallaron los costos de cada serie y las condiciones para su emisión.

Tuttle Twins, que se originó en una usina libertaria estadounidense, costó a Argentina un total de 8 mil dólares por las primeras dos temporadas. El pago se dividió en dos partes: 5 mil dólares al inicio y 3 mil que deben ser abonados el 1° de noviembre de 2025. El contrato tendrá una duración de tres años a partir de esa fecha. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los Quienqué, una producción animada francesa basada en los libros de Olivier Tallec y Laurent Rivelaygue, costó 5.200 dólares para los derechos de emisión por tres años, también a partir del 1° de noviembre de 2024.

Por su parte, la segunda temporada de Mouk, otra serie animada francesa que ya había sido emitida en su primera parte, tuvo un costo de 6.300 dólares. La serie sigue las aventuras de un grupo de amigos animales que exploran el mundo, y en su primera temporada visitaron Argentina.

Los contratos estipulan que PakaPaka puede producir versiones subtituladas de las series y que no se puede alterar el contenido original, salvo por ediciones menores necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo o estándares del canal.

Además de las series extranjeras, PakaPaka también presentó dos producciones nacionales: Argentinhitos y Los Motorjón. La primera consiste en minidocumentales que destacan a niños talentosos en diversas disciplinas, mientras que Los Motorjón sigue las aventuras de una familia de conejos que viajan en una casa rodante. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Existen también dos programas adicionales en carpeta, aunque aún no tienen fecha de estreno. "Gigantosaurios", una serie animada coproducida por estudios franceses y canadienses, costó 8.003 dólares, y "Basia", de origen polaco, tuvo un costo total de 2.600 dólares.

