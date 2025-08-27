PakaPaka lanza nueva programación sin DragonBall y con Tuttle Twins

PakaPaka inició la semana pasada su nueva programación, que aunque no incluyó a Dragon Ball Z, presentó cinco series animadas. Entre estas se destacó Tuttle Twins, un programa que aborda temas libertarios y presenta a economistas reconocidos como Friedrich Hayek y Milton Friedman, figuras que han sido mencionadas por el político Javier Milei.

El anuncio de la nueva grilla se realizó en mayo a través de las redes sociales del canal. Se prometieron títulos tanto nacionales como internacionales, y aunque Dragon Ball fue mencionado como un posible atractivo, su llegada aún no se ha concretado.

??? ¡Descubrí la nueva programación de Pakapaka!

Se vienen historias increíbles, personajes que vas a amar y aventuras que no te vas a querer perder.



?? Estas son algunas de las series que ya podés disfrutar en nuestra pantalla:

?? Los Motorjón II – desde este martes 19 de… pic.twitter.com/rRuiebo7wH — Paka Paka (@PakaPakaArg) August 17, 2025

La renovación de la programación incluyó el regreso de series como Los Motorjón y Mouk, además del estreno de Los Quienqué, Tuttle Twins y Argentinhitos. Clarín tuvo acceso a los contratos firmados entre Contenidos Públicos Sociedad del Estado y las productoras, donde se detallaron los costos de cada serie y las condiciones para su emisión.

Tuttle Twins, que se originó en una usina libertaria estadounidense, costó a Argentina un total de 8 mil dólares por las primeras dos temporadas. El pago se dividió en dos partes: 5 mil dólares al inicio y 3 mil que deben ser abonados el 1° de noviembre de 2025. El contrato tendrá una duración de tres años a partir de esa fecha.

?? ¡Llegan Los Tuttle Twins a Paka Paka!



Ethan y Emily son dos gemelos curiosos y valientes que, junto a su abuela Gabby, descubren que la libertad y la economía también pueden ser una gran aventura.



Con la ayuda de Derek, un mapache muy especial, y una silla de ruedas que… pic.twitter.com/80PKNsk4ck — Paka Paka (@PakaPakaArg) August 22, 2025

Los Quienqué, una producción animada francesa basada en los libros de Olivier Tallec y Laurent Rivelaygue, costó 5.200 dólares para los derechos de emisión por tres años, también a partir del 1° de noviembre de 2024.

Por su parte, la segunda temporada de Mouk, otra serie animada francesa que ya había sido emitida en su primera parte, tuvo un costo de 6.300 dólares. La serie sigue las aventuras de un grupo de amigos animales que exploran el mundo, y en su primera temporada visitaron Argentina.

Los contratos estipulan que PakaPaka puede producir versiones subtituladas de las series y que no se puede alterar el contenido original, salvo por ediciones menores necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo o estándares del canal.

Además de las series extranjeras, PakaPaka también presentó dos producciones nacionales: Argentinhitos y Los Motorjón. La primera consiste en minidocumentales que destacan a niños talentosos en diversas disciplinas, mientras que Los Motorjón sigue las aventuras de una familia de conejos que viajan en una casa rodante.

???? ¡Los Motorjón están de vuelta con la nueva programación de Paka Paka!



La familia más divertida vuelve a la ruta con nuevos destinos, más canciones y muchas aventuras por descubrir.



¿Qué pasará en este nuevo viaje?



Cony y su familia te esperan en su casa rodante para reír,… pic.twitter.com/su82OJXC85 — Paka Paka (@PakaPakaArg) August 26, 2025

Existen también dos programas adicionales en carpeta, aunque aún no tienen fecha de estreno. "Gigantosaurios", una serie animada coproducida por estudios franceses y canadienses, costó 8.003 dólares, y "Basia", de origen polaco, tuvo un costo total de 2.600 dólares.