Hacé como si entendieras: humor negro y Poe en el Teatro Payró

FOTO: Hacé como si entendieras se presenta todos los sábados a las 21:30 en el Teatro Payró.

La obra Hacé como si entendieras, escrita por el dramaturgo egipcio-argentino Hisham El Naggar y dirigida por Diego Cosin, se estrena el 4 de octubre en el mítico Teatro Payró. Se trata de una comedia de humor negro que, con estética inspirada en los clásicos films góticos de Roger Corman, plantea una mirada corrosiva sobre el privilegio, la paranoia y la fragilidad de la percepción de la realidad.

La acción transcurre en el living ostentoso de una casa en un barrio privado, donde cinco personajes se reúnen para realizar un trabajo literario en torno a la obra de Edgar Allan Poe. Lo que comienza como un ejercicio creativo se convierte en un espiral de confusión y violencia tras la aparición de un misterioso personaje, Edgar, cuya presencia altera el equilibrio del grupo y activa un juego de venganza al estilo de Hop-Frog. Entre referencias a cuentos como La máscara de la muerte roja, El corazón delator y El barril de amontillado, la trama entrelaza conflictos personales, tensiones sociales y traiciones.

El elenco está integrado por Jorge José Schwanek, Fernanda Sforza, Carolina Ghio, Pilar Suárez, Ariel Ragusa y Leonardo Nachman. La puesta cuenta con diseño sonoro de Andrés Claiman, escenografía y vestuario de Mariela Daga, iluminación de Miguel Solowej y caracterización de Dora Roldán. La producción general es de Ossama El Naggar y la producción ejecutiva de Sabrina Silva para Te Tiro Redes.

El estreno representa también un homenaje a la obra de Hisham El Naggar (El Cairo, 1954 – Buenos Aires, 2021), quien tras una carrera en el Banco Mundial decidió dedicarse al teatro independiente porteño. Autor de piezas como Un café con el Señor Lenin y La mujer del manto gris, dejó una huella singular en la escena local con textos que cruzaban lirismo, ironía y reflexión filosófica.

Hacé como si entendieras se presenta todos los sábados a las 21:30 en el Teatro Payró (San Martín 766).