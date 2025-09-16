Edipo reí: clown de Sófocles, humor y tragedia se dan la mano en la obra
La obra explora la dimensión tragicómica de lo humano a través del lenguaje de esta disciplina. Se presenta sábados a las 19 en Espacio Aguirre, con un elenco destacado y entradas a $10.000.
FOTO: Edipo Reí se presenta todos los sábados en Espacio Aguirre.
"Edipo Reí" es una obra de clown que propone una reversión inadaptada de Edipo Rey, la tragedia más emblemática de Sófocles, a través del humor físico, la música en vivo y el delirio escénico.
El espectáculo relató el destino trágico de Edipo en Tebas en el siglo V A. C., pero también rescató aquello que la versión clásica de Sófocles dejó en segundo plano: las pequeñas peripecias de los personajes secundarios, esas mini-tragedias cotidianas que habitaron los márgenes del mito.
Con espíritu lúdico y una puesta que desarmó la solemnidad, la obra exploró la dimensión tragicómica de lo humano a través del lenguaje del clown.
Se presentó todos los sábados a las 19 en Espacio Aguirre, ubicado en Aguirre 1270 del barrio porteño de Villa Crespo.
"Edipo Reí" tuvo una duración aproximada de 80 minutos. Las entradas tuvieron un valor de $10.000, con descuentos especiales para jubilados y se adquirieron a través de la plataforma online Alternativa Teatral.
La adaptación estuvo dirigida por Checho Castrillón, quien ya había dirigido en Espacio Aguirre "Futura" (2024) y "Biblos, la historia de la risa" (2023), y el elenco estuvo conformado por Fernando Arfuso, Magdalena Borrajo, Julieta Concilio, Gisela Gabetta, Lucía Leguizamón, Sergio Marín,
Lucía Reymundi y Matías Rossi, entre otros.
"Frente al sufrimiento solo quedaron dos caminos: huir e intentar olvidarlo, o reír y atravesarlo en toda su profundidad. Nosotros elegimos lo segundo. Por eso, Edipo Reí", expresaron los responsables de la obra.
