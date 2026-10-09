Consejos para mantener el hogar cálido y ahorrar en calefacción este invierno

Con la llegada del frío en Nueva York, muchas familias enfrentan la habitual "guerra del termostato". A medida que las temperaturas bajan, se vuelve esencial encontrar un equilibrio que permita mantener el hogar cálido sin disparar los costos de calefacción. Para quienes crecieron en casas frías, como es el caso de muchos, la tendencia es mantener el termostato en un rango más bajo. Por ejemplo, establecerlo en 68° F durante el día y reducirlo a 60° F durante la noche puede ser una estrategia efectiva.

Sin embargo, en muchas familias, como la del que comparte esta experiencia, la resistencia de los demás miembros puede llevar a que el termostato marque hasta 76° F, lo que resulta en un ambiente caldeado y, a la vez, costoso. En este contexto, se vuelve vital encontrar un punto medio, y un consenso en torno a los 72° F durante las horas de vigilia puede ser la solución ideal.

Además de los ajustes en el termostato, el Departamento de Energía de EE. UU. sugiere que bajar la temperatura en 10 grados durante la noche o cuando la casa está vacía puede reducir los costos anuales de calefacción en un 10%. Esto es fundamental para quienes buscan ahorrar en sus facturas de energía sin sacrificar el confort.

Para mantener el hogar acogedor sin necesidad de aumentar el calor, existen varias tácticas sencillas que se pueden implementar durante el invierno:

1. Aprovechar la luz solar: Durante el día, es recomendable abrir las cortinas, especialmente en las ventanas que dan al sur, para permitir que el sol caldee los espacios. Por la noche, cerrarlas ayudará a reducir el frío que proviene de las ventanas.

2. Sellar ventanas y puertas: Para identificar las corrientes de aire, se puede usar una vela o un palo de incienso alrededor de los marcos de puertas y ventanas en días ventosos. Si el humo se mueve de lado, significa que hay una fuga de aire que debe ser sellada con una combinación de masilla, sellador expandible y burletes.

3. Ajustar los ventiladores de techo: Asegurarse de que las aspas del ventilador giren en sentido horario y a baja velocidad puede ayudar a crear una corriente de aire que empuje el aire caliente hacia abajo, redistribuyendo el calor en la habitación.

4. Cambiar el filtro de aire: Si el sistema de calefacción utiliza aire forzado, reemplazar el filtro contribuirá a un mejor funcionamiento, asegurando una distribución uniforme del calor en el hogar.

5. Cerrar el tiro de la chimenea: A menos que haya un fuego encendido, siempre es recomendable mantener el tiro cerrado. Cuando está abierto, permite que el aire caliente escape por la chimenea.