Congreso CREA 2025

El Congreso CREA 2025, un espacio de conexiones y aprendizajes en Tecnópolis

El evento del sector agropecuario se lleva a cabo este jueves y viernes. Hay 120 disertantes y 8 mil participantes. El presidente del encuentro, Álvaro Tomás, brindó precisiones a Cadena 3.

18/09/2025 | 23:12Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandro Bustos y Álvaro Tomás, en el Congreso CREA.

  1.

    Audio. Todos los detalles del Congreso CREA 2025 que se desarrolla en Tecnópolis

    Congreso CREA 2025

    Episodios

El Congreso CREA 2025 se lleva a cabo en Tecnópolis, en Buenos Aires, con la participación de 8.000 personas, entre miembros CREA y otros invitados. 

Álvaro Tomás, presidente del evento, destacó a Cadena 3 la importancia del encuentro, que se realiza cada tres años.

Tomás resaltó que el congreso ofrece un espacio de conexiones, donde el público puede explorar temas de interés. Se organizan diversas charlas, que buscan generar nuevas conversaciones.

"Hay aproximadamente 120 disertantes, de los cuales más del 70% son miembros de CREA", explicó Tomás. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este congreso permite a los participantes compartir sus proyectos e iniciativas, mostrando el trabajo realizado en todo el país.

El desafío de seleccionar los temas de interés es significativo. "Lo que hicimos es achicar el tiempo de plenario, pero poner aquellos temas que nos parecían más importantes", comenta Tomás sobre la estructura del congreso.

Hoy, la narrativa del evento se centra en la persona, comenzando con temas de neurociencia y cerrando con la espiritualidad. "Buscamos hablarle a todos esos perfiles, a todos esos roles que tiene un miembro CREA", añadió Tomás.

Cadena 3 acompaña este evento, siendo la voz federal que conecta a los participantes de todo el país. 

Lectura rápida

¿Qué es el Congreso CREA 2025?
Es un evento que se lleva a cabo en Tecnópolis, Buenos Aires, con la participación de 8.000 personas.

¿Quién es el presidente del evento?
El presidente del evento es Álvaro Tomás.

¿Cuándo se realiza el congreso?
El congreso se realiza cada tres años.

¿Cuántos disertantes participan?
Participan aproximadamente 120 disertantes, de los cuales más del 70% son miembros de CREA.

¿Cuál es el enfoque temático del congreso?
La narrativa se centra en la persona, abordando temas de neurociencia y espiritualidad.

