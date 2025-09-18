En vivo

Congreso CREA 2025

Nahuel Pennisi participó del Congreso CREA en Tecnópolis con música y una charla

El artista se presenta en el Congreso CREA 2025, reflexionando sobre la disciplina y su amor por la música. Se prepara para un concierto acústico en el Teatro Broadway y eventos destacados. ¡No te lo pierdas!

18/09/2025 | 17:42Redacción Cadena 3

FOTO: Nahuel Pennisi participó del Congreso CREA en Tecnópolis con música y una charla

  1.

    Audio. Nahuel Pennisi participó del Congreso CREA en Tecnópolis con música y una charla

    Viva la Radio

    Episodios

Nahuel Pennisi se presenta en el escenario de Cadena 3 Argentina en Tecnópolis y compartió sus reflexiones sobre la disciplina y su amor por la música.

"La disciplina es algo que está bueno abordar desde el amor", afirmó Pennisi a Cadena 3. Destacó la importancia de disfrutar el proceso de mejorar y pulir su arte, subrayando que "la disciplina es la que permite elegir una canción, practicar y compartirlo con la gente".

El evento se enmarca en el Congreso CREA 2025, donde Pennisi participó como disertante frente a un público entusiasta. "Fue una charla muy linda", afirmó. La cantidad de gente lo entusiasmó y comentó que como hablarle "al futuro de Argentina".

El artista también se prepara para un concierto acústico en el Teatro Broadway, previsto para el 15 de noviembre. "Viene la última parte del año con expectativa, con conciertos”, aseguró y anticipó su participación en importantes eventos como el Festival de Doma y Folclore de Jesús María.

Refiriéndose a su conexión con el público, señaló que su próximo concierto será más cercano, con sorpresas y amigos invitados. "Es algo espectacular ser parte de estos festivales", concluyó.

Con una mezcla de emoción y gratitud, Nahuel Pennisi se prepara para cautivar al público en Tecnópolis, reafirmando el compromiso de la música y la radio de unir a las personas.

Entrevista de Viva la Radio

Lectura rápida

¿Quién se presenta en Tecnópolis?
Nahuel Pennisi se presenta en Tecnópolis.

¿Qué reflexionó sobre la disciplina?
Afirmó que "la disciplina es algo que está bueno abordar desde el amor".

¿Cuándo es su próximo concierto?
El 15 de noviembre en el Teatro Broadway.

¿En qué evento participó recientemente?
Participó en el Congreso CREA 2025 como disertante.

¿Qué anticipó sobre su participación en festivales?
Anticipó su participación en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María.

