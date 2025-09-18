FOTO: Nahuel Pennisi participó del Congreso CREA en Tecnópolis con música y una charla

Nahuel Pennisi se presenta en el escenario de Cadena 3 Argentina en Tecnópolis y compartió sus reflexiones sobre la disciplina y su amor por la música.

"La disciplina es algo que está bueno abordar desde el amor", afirmó Pennisi a Cadena 3. Destacó la importancia de disfrutar el proceso de mejorar y pulir su arte, subrayando que "la disciplina es la que permite elegir una canción, practicar y compartirlo con la gente".

El evento se enmarca en el Congreso CREA 2025, donde Pennisi participó como disertante frente a un público entusiasta. "Fue una charla muy linda", afirmó. La cantidad de gente lo entusiasmó y comentó que como hablarle "al futuro de Argentina".

El artista también se prepara para un concierto acústico en el Teatro Broadway, previsto para el 15 de noviembre. "Viene la última parte del año con expectativa, con conciertos”, aseguró y anticipó su participación en importantes eventos como el Festival de Doma y Folclore de Jesús María.

Refiriéndose a su conexión con el público, señaló que su próximo concierto será más cercano, con sorpresas y amigos invitados. "Es algo espectacular ser parte de estos festivales", concluyó.

Con una mezcla de emoción y gratitud, Nahuel Pennisi se prepara para cautivar al público en Tecnópolis, reafirmando el compromiso de la música y la radio de unir a las personas.

Entrevista de Viva la Radio