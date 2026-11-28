Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de clear sky, con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica es de 31°. La humedad se encuentra en un 47%, lo que proporciona un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°. Las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el cielo permanecerá despejado durante la mayor parte del día. La brisa suave del viento contribuirá a que la sensación térmica no sea tan elevada.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe indica que el domingo 29 de noviembre se registrará una mínima de 24° y una máxima de 35°, con posibilidad de light rain. El lunes 30 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 21° y 38°, con cielo despejado. Para el martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 28°, con moderate rain. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con overcast clouds. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, la mínima será de 14° y la máxima de 27°, también con overcast clouds.