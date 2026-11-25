FOTO: La química de la memoria y la conciencia humana frente a la IA

Una nueva teoría presentada por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén sugiere que la memoria en el cerebro humano podría estar más relacionada con procesos químicos que con señales eléctricas.

Según los expertos, las interacciones entre las células cerebrales y su entorno molecular podrían explicar la conexión profunda entre memoria, emoción y pensamiento.

Estos hallazgos desafían la idea de que las computadoras cada vez más potentes podrían llegar a desarrollar una conciencia similar a la de los humanos.

El estudio, realizado por el Dr. Gerard Marx de MX Biotech Ltd. y el Profesor Chaim Gilon del Departamento de Química, se centra en la manera en que el cerebro no sólo envía señales eléctricas, sino que también podría "escribir" y "leer" recuerdos a través de interacciones químicas. Este enfoque plantea una pregunta crítica: ¿Puede el poder computacional por sí solo generar el tipo de conciencia que experimentan los seres vivos?

Las emociones juegan un papel fundamental en la memoria. Por ejemplo, escuchar una canción familiar puede evocar recuerdos de décadas pasadas, mientras que un aroma particular puede traer a la mente a una persona o un lugar olvidado. Aunque tanto el cerebro humano como las computadoras pueden almacenar y recuperar información, los mecanismos detrás de la memoria biológica parecen ser fundamentalmente distintos.

En su artículo titulado "Consciousness, Memory and Intelligence: A Mechanistic Perspective", los investigadores argumentaron que para comprender la memoria es necesario ir más allá del estudio de las neuronas y su actividad eléctrica. Destacan que otras células cerebrales, como los astrocytes, y el entorno molecular que las rodea son cruciales en este proceso.

La propuesta se basa en un modelo conocido como el Mecanismo Tripartito de la Memoria, que postula que los recuerdos surgen de interacciones entre tres componentes principales: las células cerebrales, especialmente los astrocytes, las sustancias moleculares que las rodean y diversos químicos, incluidos iones metálicos y neurotransmisores. Esto implica que el cerebro podría utilizar procesos químicos para codificar y recuperar información, en lugar de depender únicamente de la comunicación eléctrica entre neuronas.

Los astrocytes, que son abundantes en el cerebro y mantienen interacciones cercanas con las neuronas, juegan un papel vital en este mecanismo propuesto. Marx y Gilon sugieren que grupos de astrocytes ayudan a procesar la información cognitiva a través de sus interacciones con las neuronas y el entorno extracelular, el espacio y el material molecular que rodea a las células cerebrales.

Este nuevo estudio amplía la hipótesis para explorar la naturaleza misma del pensamiento. Si el cerebro puede codificar físicamente una experiencia como un recuerdo, entonces el proceso de recuperar esa información, reconocerla e interpretar su significado podría contribuir a la formación de pensamientos.

Una de las afirmaciones centrales de la teoría es que los recuerdos biológicos contienen más que información almacenada; están íntimamente conectados con experiencias emocionales. Un aroma asociado con la infancia puede evocar felicidad, mientras que recordar un evento aterrador puede provocar una respuesta física inmediata.

Marx y Gilon sostienen que un modelo físico de la memoria debe tener en cuenta estas asociaciones emocionales. Su mecanismo propuesto incorpora neurotransmisores y otros mensajeros químicos que pueden ayudar a codificar información cognitiva junto con su significado emocional. Esta conexión bioquímica entre memoria y emoción ofrece un punto de partida para investigar preguntas más amplias sobre cómo el cerebro genera pensamiento, inteligencia y experiencias conscientes.

A medida que la inteligencia artificial avanza rápidamente, estas ideas adquieren especial relevancia. Aunque tanto las computadoras como los cerebros pueden retener y acceder a información, los mecanismos físicos detrás de estas habilidades pueden diferir considerablemente. La memoria de las computadoras se codifica en hardware electrónico, mientras que la memoria biológica podría depender de la compleja maquinaria celular y química del tejido cerebral vivo.

Marx y Gilon cuestionan la suposición de que simplemente aumentar la potencia y complejidad computacional producirá eventualmente una conciencia comparable a la de un cerebro vivo. Argumentan que los sistemas electrónicos carecen de las estructuras biológicas y los mecanismos emocionales presentes en los organismos vivos. No obstante, los investigadores no sugieren que la IA no pueda desarrollar capacidades intelectuales avanzadas, sino que cuestionan si demostrar un comportamiento inteligente es equivalente a poseer los mecanismos biológicos responsables de la memoria, la emoción y la experiencia consciente.

El estudio concluye que, aunque su teoría no resuelve el misterio de la conciencia, ofrece un marco bioquímico diferente para investigar los procesos físicos que pueden subyacer a la actividad mental. Al examinar las interacciones entre las células cerebrales y su entorno químico, el Mecanismo Tripartito de la Memoria podría proporcionar a los investigadores una nueva vía para explorar cómo funciona la mente.