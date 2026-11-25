El aceite de menta, conocido por su sabor refrescante y sus efectos beneficiosos sobre la digestión, también podría ofrecer un sorprendente beneficio para las personas con presión arterial levemente elevada. Investigadores de la Universidad de Lancashire encontraron que consumir pequeñas cantidades de aceite de menta diariamente durante 20 días redujo significativamente la presión arterial sistólica (el número más alto en una lectura de presión arterial).

Los participantes que recibieron aceite de menta presentaron lecturas sistólicas que fueron, en promedio, 8.5 mmHg más bajas que las de aquellos que recibieron un placebo, luego de tener en cuenta su presión arterial inicial. Los hallazgos, publicados en la revista PLOS One, sugieren que el aceite de menta podría proporcionar una forma simple, económica y bien tolerada para ayudar a manejar la presión arterial levemente elevada.

El autor principal, el Dr. Jonnie Sinclair, profesor de Ciencias del Deporte y la Salud, afirmó: "La hipertensión es una de las principales causas de enfermedades cardíacas y muertes en todo el mundo, y su tratamiento implica un alto costo. Aunque se utilizan comúnmente medicamentos para tratarla, no siempre está claro cuán efectivos son a largo plazo y pueden causar efectos secundarios indeseados".

Cómo el aceite de menta puede reducir la presión arterial

La menta contiene varios compuestos biológicamente activos, entre ellos el mentol, que proporciona a la planta su distintiva sensación de frescura, y flavonoides, un grupo de compuestos vegetales conocidos por sus propiedades antioxidantes. Además, la menta tiene propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras, lo que significa que puede ayudar a relajar y ensanchar los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos se ensanchan, la sangre puede fluir más fácilmente, lo que podría reducir la presión ejercida contra las paredes arteriales. Estas propiedades podrían explicar los efectos del aceite de menta sobre la presión arterial, aunque se requieren más investigaciones para entender los mecanismos precisos.

Para examinar estos beneficios potenciales, los investigadores reclutaron a 40 adultos de entre 18 y 65 años con presión arterial elevada o hipertensión en etapa 1, una fase temprana de alta presión arterial. Los participantes fueron asignados al azar a uno de dos grupos. Un grupo consumió un total de 100 microlitros de aceite de menta de grado alimenticio cada día, equivalente a una décima parte de un mililitro, dividido en dos dosis diluidas en agua. El otro grupo recibió un placebo con sabor a menta que no contenía ninguno de los compuestos activos del aceite de menta.

Mejoras significativas en la presión arterial en solo 20 días

Después de 20 días, la presión arterial sistólica promedio entre los participantes que tomaron aceite de menta cayó de aproximadamente 130 a 122 mmHg. Mientras tanto, la presión arterial se mantuvo prácticamente sin cambios en el grupo placebo. La presión arterial sistólica mide la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales cuando el corazón se contrae. Las lecturas persistentemente elevadas pueden dañar los vasos sanguíneos con el tiempo y aumentar el riesgo de problemas de salud graves, incluidos ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y fallos cardíacos.

Aunque la presión arterial sistólica fue el enfoque principal del estudio, los investigadores también examinaron medidas corporales, resultados de análisis de sangre, presión arterial diastólica (el número más bajo en una lectura de presión arterial), frecuencia cardíaca en reposo, bienestar mental y calidad del sueño.

Un enfoque prometedor y de bajo costo para la hipertensión

El Dr. Sinclair añadió: "Nuestros hallazgos fueron muy positivos y tienen importantes implicaciones clínicas, especialmente dado que la hipertensión arterial es el factor de riesgo prevenible más común para las enfermedades cardiometabólicas y el mayor factor de riesgo único para la mortalidad global. El aceite de menta es bajo en calorías y costo, por lo que se ha demostrado que es una solución muy simple y rentable para potencialmente tratar a millones de personas en todo el mundo".

A pesar de que los resultados son alentadores, el estudio involucró un número relativamente pequeño de participantes y duró menos de tres semanas. Se necesitarán ensayos clínicos más amplios y prolongados para determinar si los beneficios persisten con el tiempo y si el aceite de menta podría complementar los tratamientos existentes para la presión arterial. Los investigadores utilizaron aceite de menta específicamente destinado para el consumo humano. Los hallazgos no deben interpretarse como una razón para reemplazar los medicamentos recetados para la presión arterial o ingerir aceites esenciales que no estén formulados para uso oral.