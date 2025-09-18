Científico de Harvard dice que el asteroide 3I/ATLAS sería tecnología alienígena

El 1 de julio de 2025, un telescopio del proyecto ATLAS en Chile detectó un objeto que no pertenece a nuestro Sistema Solar. Bautizado como 3I/ATLAS, se trata del tercer visitante interestelar registrado en la historia de la astronomía, tras ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Su irrupción encendió un intenso debate científico, pues combina características inéditas que lo hacen distinto de cualquier cometa o asteroide conocido.

La teoría disruptiva de Avi Loeb

El astrofísico Avi Loeb, director del proyecto Galileo en Harvard, volvió a desafiar a la comunidad académica. Junto a Adam Hibberd y Adam Crowl publicó un estudio en el que sostiene que 3I/ATLAS “podría no ser un cometa común”, sino un objeto de origen tecnológico e incluso con intenciones hostiles.

Entre sus argumentos figuran su órbita retrógrada —que avanza en sentido opuesto a la mayoría de los cuerpos del Sistema Solar— y su alineación casi perfecta con el plano de la eclíptica, algo cuya ocurrencia aleatoria tendría apenas un 0,2% de probabilidad.

Además, las mediciones de luz revelaron un comportamiento anómalo: la manera en que refleja la luz no coincide con la de ningún cometa conocido. “Esta anomalía de polarización pone de relieve que 3I/ATLAS es diferente de los objetos interestelares previos”, explicó Loeb, recordando que ‘Oumuamua mostró un movimiento atípico sin desprender gas o polvo, mientras que Borisov se comportó como un cometa clásico.

Del “Bosque Oscuro” a la “Apuesta de Pascal”

Loeb apela a teorías de frontera para respaldar su planteo. Cita la hipótesis del “Bosque Oscuro”, que advierte sobre civilizaciones hostiles que podrían ocultar su presencia, y la Paradoja de Fermi, que plantea la contradicción entre la alta probabilidad de vida extraterrestre y la ausencia de pruebas.

Incluso invoca la “Apuesta de Pascal” para justificar su alarma: “Ignorar un escenario improbable pero devastador sería un error. Es mejor advertir a la humanidad que arriesgarse a subestimarlo”.

En su análisis, la baja inclinación retrógrada de la órbita de 3I/ATLAS facilitaría la llegada de una nave extraterrestre a la Tierra. “Sería poco humilde creer que los humanos estamos solos en el universo”, insiste Loeb, defensor del concepto de “modestia cósmica”.

Una trayectoria inquietante

El objeto pasará cerca de Venus, Marte y Júpiter, aunque su punto más cercano al Sol será en el lado opuesto de la órbita terrestre, lo que dificultará un seguimiento detallado. Loeb advierte que su tamaño, estimado en unos 20 kilómetros, plantea otra incógnita: para detectar un cuerpo de esas dimensiones, deberían haberse observado millones de objetos más pequeños previamente, lo que no ocurrió.

El contrapunto científico

No todos comparten la hipótesis de Loeb. La mayoría de los especialistas de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) considera a 3I/ATLAS como un cometa clásico, compuesto de agua congelada y dióxido de carbono.

“Si rastreas su órbita hacia atrás, parece proceder del centro de la galaxia, más o menos”, explicó Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Para estos astrónomos, la falta de una cola visible de gas no descarta su origen natural, ya que la distancia actual podría ocultar ese rasgo.

Un visitante que divide opiniones

El descubrimiento de 3I/ATLAS pone de relieve la tensión entre datos empíricos y teorías de frontera. Mientras algunos científicos se apegan a una lectura clásica del fenómeno, Loeb vuelve a desafiar los límites de la ciencia con planteos que muchos califican de especulativos, pero que no dejan de atraer atención global.

En cualquier caso, el paso de este tercer objeto interestelar confirma que la astronomía vive un momento de revolución. Entre fascinación y misterio, 3I/ATLAS se consolida como un enigma que obliga a mirar al cielo con más preguntas que respuestas.