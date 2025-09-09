Estudiante de Ingeniería Biomédica desarrolla termotanques solares sustentables en Córdoba

Bernardo González, estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolla termotanques solares sustentables para mejorar el acceso al agua caliente en barrios desfavorecidos.

González, quien creció en un entorno médico, combina su pasión por la tecnología y la salud en este proyecto. "Más del 30 por ciento de la ciudad no tiene acceso a la red de gas natural", explicó a Cadena 3, subrayando la necesidad de soluciones alternativas.

El estudiante destacó que Córdoba genera una gran cantidad de residuos, y estos materiales pueden ser reutilizados. "Consideramos materiales desechables como botellas y latas para crear los termotanques", dijo.

El proceso de construcción incluye el uso de botellas recicladas que forman un efecto invernadero, permitiendo que el agua alcance temperaturas adecuadas. "En verano, medimos más de 70 grados, lo que es suficiente para un uso diario", aseguró.

El sistema está diseñado para ser híbrido, integrándose con otros sistemas de calefacción ya existentes. "El tiempo que tarda en calentar es menor que el de otros métodos", comentó González.

La implementación de estos termotanques es económica, ya que se utilizan materiales reciclados. "Los costos son mucho menores que los de un termotanque comercial", afirmó. Además, su instalación es accesible, aunque puede llevar entre cuatro y cinco horas.

El mantenimiento es similar al de un tanque de agua convencional, requiriendo una limpieza anual. González concluyó: "Este proyecto busca cerrar el círculo de reciclaje y energía alternativa para familias que no tienen acceso a gas natural".

Recientemente, el equipo recibió un galardón por su contribución a la excelencia energética. "Es un reconocimiento importante para nosotros", finalizó González.

El programa se desarrolla en la secretaría de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba.

Entrevista de Viva la Radio