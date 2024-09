Los acusan de haber montado una megaestafa con la venta de casas prefabricadas

Juan Federico

"Te entregamos tu casa en el menor tiempo. Construimos en todos el país. Asesórate con nosotros y viví la experiencia. Next House".

"Hoy es posible tener tu casa propia. Tenés muchas opciones para poder acceder y empezar a construir con Next. ¿Estás listo para ser el próximo propietario?".

"Porque tener tu #casa propia no es un capricho ni un lujo, sino una #necesidad. Confiá, invertí y tené esas llaves que tanto soñaste".

En las redes sociales, sobre todo a partir de publicaciones en You Tube, Facebook e Instagram, publicitaban la tentación que ofrecían: hacer realidad en sólo un puñado de meses el sueño de la casa propia.

Pero en estas mismas redes sociales, meses después, comenzaron a florecer los "contra mensajes": "Grupo de damnificados de la 'constructora' Next House (liderada por Sebastian Laforte) que ha estafado a cientos de individuos y familias enteras en toda la Argentina. Luego de dedicarse a estafas con cheques y autos, Laforte crea Next House Construcciones (Que luego cambiaria de nombre a Next Desarrolistas) con el fin de estafar a la gente con promesas de casas espectaculares a precios increíbles, planes de pago y 'llave en mano'. En la gran mayoría de los casos esas promesas terminan en una pesadilla".

No se trató sólo de un ida y vuelta en el campo virtual, sino que las denuncias finalmente llegaron a la Justicia cordobesa. Y este jueves temprano, los policías de la división Delitos Económicos de la Policía irrumpieron en diferentes domicilios, algunos de ellos ubicados en countries, de donde se llevaron detenidos a cinco jóvenes.

El fiscal Juan Pablo Klinger los acusa de haber montado, al parecer, una asociación ilícita para cometer un megafraude que trascendería las fronteras de la provincia de Córdoba. Prometer y cobrar por viviendas que finalmente nunca construían. El largo cuento de la casa propia, que se extendía a Salta, Buenos Aries, Neuquén, La Pampa y Santa Fe, entre otras provincias del país.

Los detenidos fueron identificados de manera oficial como Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez y Matías David Pérez. Se trata de jóvenes que no superan los 30 años.

En el organigrama de la investigación, Laforte aparece apuntado como el presunto "cerebro" de la banda. Habría sido quien tomaba todas las decisiones de relevancia, administraba la mayor parte del dinero que generaba la firma, fijaba los precios de venta, así como las estrategias de venta y marketing. Tomaba las decisiones respecto del personal y de proveedores. Era consultado por todo el resto de la banda, siempre según se sostiene en la causa.

Para la fiscalía, si bien ya se han acumulado varias denuncias, aún es indeterminado el número de los supuestos damnificados. Se trata de una investigación que abarca desde 2022 hasta la actualidad y que involucra una suma millonaria entre pesos y dólares.

En todos los casos, la firma ofrecía el servicio de construcción de viviendas bajo el sistema “llave en mano” en modalidades de Steel Framing o Wood Frame (construcciones en seco). Esta empresa aparentemente fraudulenta habría funcionado primero, bajo el nombre Next House para luego ir cambiado por las denominaciones de Forte Desarrollista y, ahora en el último tiempo, de Innova Desarrollista.

La presunta maniobra habría consistido en captar a las víctimas mediante una voluminosa y expansiva publicidad engañosa direccionada a potenciales “clientes” de todo el país, por medio de las redes sociales Instagram y Facebook, así como también mediante una página web en la que exhibían los distintos tipos de viviendas.

"Una vez que las víctimas se contactaban por medio de los teléfonos de contacto o de mensajes a través de dichas redes, recibían múltiples llamados de los vendedores de la firma a fin de persuadirlos mediante la oferta de precios, modalidades de financiación y plazos de entrega tentadores en comparación con los del mercado para que accedieran a contratar con ellos", contó un investigador.

Y amplió: "La promesa consistía en que la forma de pago era contra entrega para dar seguridad a los clientes; pero lo cierto era que los compradores terminaban abonando sumas cercanas al 80 por ciento del valor total de la obra, sin que si siquiera la hubieran iniciado".

De acuerdo a las denuncias, cuando comenzaban los reclamos por la falta de cumplimiento de lo acordado, los representantes de la firma presentaban diferentes excusas: mal clima que impidió el trabajo de los obreros; retrasos por exceso de demanda; una supuesta falla por parte de los proveedores; la situación económica del país, entre otras respuestas.

"Cuando, tan sólo en algunos casos, luego de largas esperas, llegaba el momento en que vieran algún atisbo de la obra -puesto que en muchos otros jamás cumplieron con nada de lo pactado-, lo que construían adolecía de las condiciones arquitectónicas y técnicas mínimas. Puesto que, por ejemplo, a quienes les construyeron la platea donde se asentaría la casa, estas al poco tiempo de ser terminadas exhibían ostensibles fisuras y estaban completamente desniveladas. A su vez, en los pocos casos en que les instalaron una 'vivienda', estas también carecían de condiciones mínimas de habitabilidad, fueron construidas con materiales inadmisibles -absolutamente distintos a los pactados y de muy baja calidad- y ni siquiera fueron terminadas", amplió la fuente.

Mientras los meses iban pasando y la obra prometía no se finalizaba (o acaso ni siquiera había comenzado), desde la firma colocaban a los clientes en un callejón sin salida, siempre según se sostiene hasta ahora en la investigación: para poder terminar la vivienda, era necesario firmar una "adenda" para actualizar los precios originales, llevando ahora la inversión a una suma mucho más elevada.

No obstante, cuando los damnificados acordaban pagar más dinero, tampoco les terminaban las obras prometidas.

Laforte, señalado como el cabecilla, mostraba un alto nivel de vida. Demás de vivir en el Country Causana, era común verlo como piloto en competencias nacionales. Incluso, en algunas carreras fue "escrachado" por los denunciantes.

A otro de los detenidos, Alan Emmanuel Cano, se le endilga haber sido una suerte de mano derecha de Laforte. Además de ejecutar las decisiones que tomaba el sindicado como número uno, Cano también habría capacitado a los vendedores y los denunciantes lo señalan como uno de los que llamaba en nombre de la firma para "hostigarles" con el objetivo de que firmaran las adendas.

En tanto, Jorge Alejandro Flores (cuñado de Laforte), asoma en la causa como un presunto "prestanombre": el titular de las líneas de teléfono que utilizaron varios de los miembros de Innova; además de haber abierto una cuenta bancaria a la que se transfirieron pagos relativos a las ventas. En el Boletín Oficial figura como administrador titular de Next House.

César Ezequiel Juárez y Matías David Pérez, los otros detenidos, fueron vendedor de Next House y e Innova Desarrollista. Los investigadores los sindican como amigos de extrema confianza de Laforte.