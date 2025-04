Usaban lámparas de alumbrado público para vivero de marihuana y los detuvieron

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, aprehendió a cuatro personas en un allanamiento llevado a cabo en Turín al 4200, en barrio Matheu de la ciudad de Rosario, por una causa en la que se investigaba el robo de luminarias led pertenecientes al alumbrado público. Los dispositivos pudieron ser recuperados gracias a que contaban con un sistema de geolocalización dispuesto por la Municipalidad de Rosario. Al arribar al domicilio allanado, los efectivos se encontraron con un vivero de cultivo de marihuana.

Las tareas investigativas se iniciaron luego de las denuncias por robo de las luces, y tras las medidas dispuestas por los fiscales Carlos Covani y Guillermina Torno, personal del Departamento Operativo de la PDI, Región II, Distrito (Rosario) allanó el domicilio donde funciona un taller mecánico en el que resultaron aprehendidos Horacio Mauricio C., de 62 años, Jonatan Mauricio C., de 34, Mauro Joel C., de 32 y Patricia Claudia C, de 61. La PDI logró dar con seis lámparas led colgantes y una con balastro que estaban siendo utilizadas para el vivero, en el que había 39 plantas de marihuana, 11 frascos de vidrio con marihuana y 8 bolsas de nailon con el mismo contenido. Asimismo, se secuestraron 3 teléfonos celulares, 200 dólares, 199 reales y 1.916.000 pesos argentinos.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y el municipio local destacaron la importancia de contar con el sistema de GPS instalado en los aparatos para que, ante un robo, se pueda realizar un seguimiento, corroborar la localización y transmitirlo a la Justicia para que ordene las medidas correspondientes.

Luego de la validación de los artefactos LED por parte de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, los mismos fueron restituidos al municipio.