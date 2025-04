Un chico de 15 años llevó un arma a la escuela: "No es la primera vez que pasa"

Este martes, la Escuela Secundaria Juan Bautista Alberdi N° 272, de Álvarez Thomas al 1500, vivió horas de tensión cuando se supo que un alumno de 15 años había llevado un revólver calibre 22 en la mochila. El arma estaba descargada, pero las autoridades del establecimiento descartaron una broma.

FOTO: El revólver calibre 22.

Liliana, la directora del colegio, rompió el silencio este miércoles por la mañana, y en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, expresó: “Ocurrió ayer por la tarde. Informamos al Ministerio de Educación e intervino de inmediato. No se puede ampliar porque se trata de un menor. Se hizo presente la mañana. Ahora tratamos de continuar. Es alumno del turno tarde, viene desde primer año. No puedo precisar a qué curso asiste. No pasó a mayores. Reflexionó y entregó voluntariamente el arma. No había un caso de bullyng”.

“No fue a modo de broma –continuó-. Con él tuvimos una conversación amable y se encontraba bien. No esperaba que fueran a ocurrir, así las cosas. Se fue acompañado por la mamá. Cómo sigue depende de los ministerios de Seguridad o Educación. Velamos por la comunidad educativa, queremos que los padres tengan seguridad”.

Liliana, además, destacó que “no es la primera vez que pasa” y amplió: “Tengo 20 años de docencia y 10 de gestión. Las situaciones que pasamos son para escribir un libro. Hay un problema social, muy grande, que no es de ahora, viene de hace años. Si familiarmente no trabajamos y estamos mas encima de los chicos, estos hechos se seguirán repitiendo”.

En ese sentido, profundizó: “La serie ‘Adolescencia’ refleja lo que viven los adolescentes en tres o cuatro capítulos. Que estén más cerca de los chicos es nuestro reclamo permanente, debemos caminar todos por la misma vereda. Que no haya que lamentar otras situaciones. Muchos adolescentes viven horas eternos de soledad, videojuegos y redes sociales. Hoy con además una familia tipo en la que los dos papas trabajan. Se perdió el momento de familia”.

Informe de Juan Cruz Albergoli.