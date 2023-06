Les robaron tres veces en sólo un mes

Juan Federico

Vecinos de zona sur de la ciudad de Córdoba aseguran que están hartos de los robos y asaltos permanentes. "No hay un plan de acción claro por parte de la Policía, la Justicia y la política", denuncian.

Una familia que vive en barrio Avenida, a pocos metros de la avenida Fuerza Aérea (cerca de la llamada "Rotonda del Ala") sufrió tres robos en la vía pública, en la puerta de su propia casa, en sólo un mes.

"Estamos hartos. Tres robos en un mes. No sé qué están esperando la política, el Ministro de seguridad,, la Policía, los fiscales. A cualquier hora del día, a la salida del colegio, en todo momento... roban a familias con los chicos, no les importa nada", contó una mujer.

Y comenzó a interpelar: "¿Cuál es el plan de acción con el tema de los celulares? Te lo roban, los venden 10, 15 mil pesos. ¿Qué hacen con los teléfonos? ¿Qué hacen los fiscales para encontrar los teléfonos? Cuando fui a hacer la denuncia me preguntaban si yo no había visto al delincuente, si pude visualizar la patente... Están todos vestidos de negro, las motos son todas iguales, ¿cómo les voy a ver la patente en ese momento? Te empujan, te tiran, te golpean para sacarte el celular, y encima tenés que visualizar la patente".

"No hay ningún plan de acción, nada, no se les cae una idea, todo lo que son las galerías, ya sabemos dónde los venden (a los celulares robados), dónde están, dónde van los delincuentes, dónde hay gente que los compra, qué pasa con tantos servicios técnicos no oficiales. O sea, algún plan de acción que le permita a las fuerzas policiales tomar algún tipo de medida, a los fiscales no se les cae una idea. ¿Qué está haciendo con este tema? ¿Esperan que pase algo a mayor para actuar o para salir a decir una idea? Hagan algo, estamos podridos de estos delincuentes de poca monta que salen todos los días a causar daño. Ya no hay controles de motos, no se los ve por ningún lado", continuó la crítica.

