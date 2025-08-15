Colonia Suiza: un rincón imperdible de Bariloche que mezcla historia y tradición

En el marco de la Fiesta de la Nieve, uno de los eventos más esperados de la Patagonia argentina, la Colonia Suiza se posiciona como un destino turístico destacado para quienes visitan Bariloche.

Este pintoresco rincón, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad, ofrece una experiencia única que combina historia, cultura y una gastronomía singular, con el curanto como protagonista.

En una entrevista exclusiva con Jorge Guzmán, presidente de la Junta Vecinal de la Colonia Suiza, se revelaron los detalles que hacen de este lugar una parada obligatoria para los viajeros.

Un viaje al origen de la Colonia Suiza

Fundada en 1895 por inmigrantes suizos, la Colonia Suiza nació como un asentamiento agrícola liderado por familias como los Bolleros, quienes encontraron en este rincón de la Patagonia un paisaje reminiscentes de su tierra natal.

“Llegaron acá, en un lugar muy parecido a donde ellos vivían. Entonces, dijeron: ‘Acá nos quedamos’”, explicó Guzmán.

Con el paso del tiempo, la vocación agrícola dio paso al turismo, transformando a la Colonia en un atractivo cultural y gastronómico.

Hoy, la Colonia Suiza es famosa por su feria artesanal, que se realiza los miércoles y domingos, días en los que el lugar cobra vida con puestos de artesanías, productos regionales y delicias locales.

La entrada es completamente gratuita, lo que la convierte en una opción accesible para todos los visitantes durante todo el año.

El curanto: una experiencia gastronómica única

El sello distintivo de la Colonia Suiza es el curanto, una técnica ancestral de cocción que consiste en preparar carnes y verduras en un pozo en la tierra, cubierto para cocinarse al vapor.

Según Guzmán, este plato ha llevado a la Colonia a ser nombrada Capital Nacional del Curanto. Cada marzo, el lugar se convierte en el epicentro de la Fiesta Nacional del Curanto, un evento que atrae a multitudes con espectáculos musicales, actividades culturales y, por supuesto, abundantes curantos a precios accesibles.

“Se arman muchos curantos por todo, y los precios son reaccesibles, por eso viene bastante gente”, destacó Guzmán, invitando a los turistas a degustar esta tradición patagónica.

Un destino en el corazón de la Fiesta de la Nieve

La Colonia Suiza es solo una de las joyas que Bariloche ofrece durante la Fiesta de la Nieve, que este año cuenta con una ocupación turística del 80%, según informó el secretario de turismo local, Sergio Herrero.

A pesar de la poca nieve este temporada, la ciudad sigue recibiendo a visitantes de Brasil, Chile y distintos puntos de Argentina, muchos de los cuales aprovechan los últimos picos nevados para esquiar.

La Colonia Suiza, con su cercanía al centro y su encanto histórico, se suma a otros atractivos como el Circuito Chico, la fábrica de cerveza Patagonia y el Llao Llao.