Norris, de nuevo al frente y Colapinto 14° cierra una excelente FP3 en Italia

FOTO: Norris y su McLaren volvieron a ser los más rápidos en la FP3 de Monza

Lando Norris fue el más rápido de la última sesión de entrenamientos libres (FP3) previa a la clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, seguido a escasa diferencia por la Ferrari de Charles Leclerc y de su compañero de McLaren, Oscar Piastri. El ensayo fue muy productivo para el argentino Franco Colapinto que se colocó 14° y postergó por más de dos décimas de segundo a su compañero en Alpine, Pierre Gasly (18°).

Norris, que está a 34 puntos de su compañero de equipo, Oscar Piastri, en la lucha por el título de pilotos, marcó un tiempo de 1.19.331s en la Práctica Libre 3, mientras que Leclerc les dio a los 'Tifosi' locales la esperanza de un buen resultado en Monza al terminar a solo 21 milésimas de segundo del líder.

A pesar de ser la última hora de entrenamientos antes de la crucial sesión de clasificación de hoy, la mayoría de los pilotos tardaron casi 10 minutos en salir al circuito, y la mayoría inicialmente solo realizó vueltas de instalación para limpiar los neumáticos.

El argentino Colapinto no estaba entre ellos. Con su compañero Gasly salieron a la pista bien temprano para probar las mejoras que los ingenieros y los mecánico prepararon por la noche para buscar mejor rendimiento. Algo que, se notó rápidamente, pudieron lograr y demostrar con sus primeras vueltas sobre los neumáticos duros en las que los A525 fueron más consistentes que el viernes.

Franco trabajó en dos 'stints' de dos vueltas rápidas, cada uno, y retoques de 'set up' entre ambos, con los que fue acomodando el coche a su gusto. Agregó uno más con el neumático duro después de la media hora inicial de tanda y colocó las gomas rojas -blandas para los 10' minutos finales. Entonces, fue cuando superó por solo 1 milésima a su compañero francés con el primer giro rápido y por 0.213s en su vuelta final, cerrando un gran trabajo en P14 y a solo 0.703s de Norris. Gasly fue noticia en la jornada porque Alpine extendió su contrato hasta 2028.

En la tanda en general, quienes decidieron marcar vueltas cronometradas salieron de entrada con los neumáticos duros Pirelli, con la vista puesta ya en la segunda mitad de la sesión, donde las condiciones de la pista serían óptimas para las simulaciones de clasificación.

Lewis Hamilton, quien arrastra una penalización de cinco puestos en parrilla desde el fin de semana pasado hasta la clasificación, se salió de la pista y entró en la escapatoria en la primera chicana, al igual que muchos otros, como Lando Norris, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Carlos Sainz, mientras el piloto de Williams se quejaba del viento de cola.

Isack Hadjar se convirtió en el primer piloto en usar un juego de neumáticos blandos cerca de los 15 minutos, pero el piloto de Racing Bulls solo pudo ser segundo, casi tres décimas más lento que Yuki Tsunoda, quien había marcado un tiempo de 1m 20.775s con el compuesto duro.

Tras 20 minutos, su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, se colocó en cabeza de la clasificación con el neumático blando, con un tiempo de 1.20.040 s, que le dejó varias décimas por delante del resto de la parrilla, antes de que Leclerc se colocara a tan solo 0.014 s.

El piloto de Ferrari volvió a usar el compuesto medio, pero sufrió un grave sobreviraje en la Parabólica. Verstappen, por su parte, mejoró, bajando a 1.19.688s con el neumático de pared roja, pero se marchó frustrado por Esteban Ocon tras un duelo rueda a rueda con el piloto de Haas en las vueltas de preparación en las primeras curvas.

Hamilton ascendió a la segunda posición a 25 minutos del final. El británico, usando el neumático medio, marcó un tiempo algo más de dos décimas más lento que el de Verstappen, mientras que Alex Albon se colocó tercero apenas unas décimas más lento con los blandos.

Como era de esperar, se produjeron una serie de vueltas de clasificación hacia los últimos 15 minutos, con Norris encabezando la clasificación con un tiempo de 1.19.331s, mientras que su compañero de equipo, Piastri, fue 0.247s más lento y se colocó tercero, mientras que Verstappen se adelantó ligeramente.

Aunque Norris no logró mejorar en su segundo intento, Piastri redujo la diferencia a tan solo 0,165 segundos, ya que la pareja de Ferrari salió con neumáticos blandos por primera vez.

Pero Leclerc sufrió otro accidente de tráfico al hundir su rueda trasera izquierda en la grava a la salida de Lesmo 2, mientras que Hamilton solo pudo ascender a la sexta posición y pedir "un poco más de velocidad".

Leclerc marcó el primer sector más rápido con su siguiente intento; la vuelta le permitió terminar segundo, a solo 0,021 segundos de Norris, con menos de dos décimas de diferencia con Piastri, Verstappen y George Russell.

Bortoleto terminó en un impresionante sexto puesto, por delante de Hamilton, Hadjar y Kimi Antonelli (Mercedes), con Albon (Williams) completando el Top 10.

Les siguieron Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin), Sainz (Williams), Franco Colapinto (Alpine) y Tsunoda.

Liam Lawson terminó 16º; su coche de Racing Bulls fue reparado en la última fase por daños en el suelo, mientras que Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) y Ocon completaron el listado de veinte coches que saldrán a clasificar a las 11:00, hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com