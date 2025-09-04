Gasly habló luego del polémico final con Colapinto en el GP de Países Bajos
El piloto argentino terminó decimoprimero y no logró sumar puntos en Zandvoort. Su compañero se refirió a la carrera en la previa del GP de Monza.
04/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3
FOTO: Pierre Gasly y Franco Colapinto. (Foto: archivo)
En el GP de Países Bajos, corrido en Zandvoort, el piloto argentino Franco Colapinto quedó decimoprimero y no pudo sumar puntos para Alpine.
Tras la carrera, Colapinto manifestó su decepción y frustración, apuntando directamente a una falta de trabajo en equipo como la principal causa de un resultado que, si bien fue el mejor del año, pudo haber sido mejor.
El argentino afirmó que obtener un punto era "muy fácil" y "bastante simple" en esta ocasión, y lamentó que la oportunidad se haya desperdiciado debido por la actitud de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Colapinto palpitó el GP de Italia y destacó que tiene "más confianza en el auto"
El argentino viene de quedar muy cerca de los puntos en el Gran Premio de Países Bajos.
/Fin Código Embebido/
Ante, su compañero, el francés, Pierre Gasly aseguró que tuvieron una charla entre ellos al llegar al GP de Italia que se correrá este fin de semana.
"Lo hablamos personalmente. Creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien", aseguró el francés.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Colapinto criticó la actitud de Gasly en la carrera: "Faltó trabajo de equipo"
El piloto argentino hizo referencia al movimiento en el que el francés lo tapó, lo que imposibilitó que el pilarense se acercara a la zona de sumar puntos. "Estoy con un poco de bronca", sostuvo.
/Fin Código Embebido/
Sobre si podría haberlo dejado pasar sabiendo que tenía a Colapinto detrás, Gasly indicó: "Sí, podría haberlo hecho si las instrucciones hubieran sido diferentes. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el GP de Países Bajos? El piloto argentino Franco Colapinto quedó decimoprimero y no sumó puntos para Alpine.
¿Quién es el compañero de equipo de Colapinto? Su compañero de equipo es el francés Pierre Gasly.
¿Cuándo se correrá el GP de Italia? El GP de Italia se correrá este fin de semana.
¿Qué manifestó Colapinto sobre su desempeño? Colapinto expresó que obtener un punto era "muy fácil" y "bastante simple".
¿Qué discusión tuvieron Colapinto y Gasly? Tuvieron una charla sobre el trabajo en equipo y las instrucciones antes de la carrera.