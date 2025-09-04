Gasly habló luego del polémico final con Colapinto en el GP de Países Bajos

En el GP de Países Bajos, corrido en Zandvoort, el piloto argentino Franco Colapinto quedó decimoprimero y no pudo sumar puntos para Alpine.

Tras la carrera, Colapinto manifestó su decepción y frustración, apuntando directamente a una falta de trabajo en equipo como la principal causa de un resultado que, si bien fue el mejor del año, pudo haber sido mejor.

El argentino afirmó que obtener un punto era "muy fácil" y "bastante simple" en esta ocasión, y lamentó que la oportunidad se haya desperdiciado debido por la actitud de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante, su compañero, el francés, Pierre Gasly aseguró que tuvieron una charla entre ellos al llegar al GP de Italia que se correrá este fin de semana.

"Lo hablamos personalmente. Creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien", aseguró el francés.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre si podría haberlo dejado pasar sabiendo que tenía a Colapinto detrás, Gasly indicó: "Sí, podría haberlo hecho si las instrucciones hubieran sido diferentes. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente".