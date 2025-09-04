En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Gasly habló luego del polémico final con Colapinto en el GP de Países Bajos

El piloto argentino terminó decimoprimero y no logró sumar puntos en Zandvoort. Su compañero se refirió a la carrera en la previa del GP de Monza. 

04/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: Pierre Gasly y Franco Colapinto. (Foto: archivo)

En el GP de Países Bajos, corrido en Zandvoort, el piloto argentino Franco Colapinto quedó decimoprimero y no pudo sumar puntos para Alpine.

Tras la carrera, Colapinto manifestó su decepción y frustración, apuntando directamente a una falta de trabajo en equipo como la principal causa de un resultado que, si bien fue el mejor del año, pudo haber sido mejor.

El argentino afirmó que obtener un punto era "muy fácil" y "bastante simple" en esta ocasión, y lamentó que la oportunidad se haya desperdiciado debido por la actitud de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante, su compañero, el francés, Pierre Gasly aseguró que tuvieron una charla entre ellos al llegar al GP de Italia que se correrá este fin de semana.

"Lo hablamos personalmente. Creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien", aseguró el francés.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre si podría haberlo dejado pasar sabiendo que tenía a Colapinto detrás, Gasly indicó: "Sí, podría haberlo hecho si las instrucciones hubieran sido diferentes. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el GP de Países Bajos? El piloto argentino Franco Colapinto quedó decimoprimero y no sumó puntos para Alpine.

¿Quién es el compañero de equipo de Colapinto? Su compañero de equipo es el francés Pierre Gasly.

¿Cuándo se correrá el GP de Italia? El GP de Italia se correrá este fin de semana.

¿Qué manifestó Colapinto sobre su desempeño? Colapinto expresó que obtener un punto era "muy fácil" y "bastante simple".

¿Qué discusión tuvieron Colapinto y Gasly? Tuvieron una charla sobre el trabajo en equipo y las instrucciones antes de la carrera.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho